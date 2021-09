Seepärast pole imestada, et on kadunud austus ja lugupidamine Jõhvi vastu tema naaberomavalitsustes, kes veel kümmekond aastat tagasi tunnustasid Jõhvit Ida-Virumaa ühiste huvide eestvedajana ja eestkõnelejana.

Praeguseks on jäänud vaid kurvalt nentida: kuningas on alasti! Jõhvi elanikud on sellest aru saanud. Paljud, liiga paljud, on pettunud oma kodukohas ning viimastel aastatel Jõhvist lahkunud või siis kohe-kohe lahkumas.

Inimestel, kes Jõhvi saatusest tõeliselt hoolivad, on jäänud ainus võimalus: liituda ja panna ühise eesmärgi nimel seljad kokku ning minna üheskoos kohalikele valimistele.

Paremat tulevikku saab luua ainult ühiselt, erinevate vanuserühmade ja rahvusrühmade koostöös, kus kellegi huve ei unustata, kedagi ei jäeta ning toetatakse nõrgimaid ja noorimaid.

Tulevikku loome aga järgmiste põlvkondade jaoks, et nad oma nooruslike ja uljaste soovide realiseerimiseks ei peaks armastatud kodukohta maha jätma. Kas oleme neilt küsinud, mida nad selleks vajavad? Kas loomemajandust, uuenduslikke idufirmasid või infoajastule iseloomulikku uue tehnoloogia ettevõtlust või veel midagi hoopis muud? Üks selline ettevõte − Jõhvi Tehnoloogiakool − on esimese pääsukesena juba pärale jõudnud.

Kas oleme küsinud, millised on noorte ettekujutused oma unistuste kodust, kui tuleb teha valik, kuhu pesa puhuma hakata? Mida oleme meie, vanem põlvkond, teinud selleks, et see otsus langeks Jõhvi kasuks? Seda küsivad nemad − noored − meie käest.

Samas ei tohi unustada, et iga meie valla elanik on ära teeninud väärika vananemise. Just nemad on ju loonud Jõhvi praegused saavutused. Jõhvi varasemad võimud on selles valdkonnas palju ära teinud, kuid ajad muutuvad ja arusaam väärikast vananemisest areneb aina edasi. Ükski tõeline kogukond ei jäta oma liikmeid hätta.

Jõhvi kogukonna oluliseks osaks on siinsed ettevõtjad koos oma väga erinevate huvidega. Nemad on selleks mootoriks, mis käivitab Jõhvi arengu. Kuid see arengumootor saab edukalt sõita ainult kindlaksmääratud suunas, mitte kõikides suundades korraga nagu Krõlovi valmis luik, haug ja vähk. Erinevaid huvisid esindavate ettevõtjate liitmine Jõhvit vedavasse ühisesse arengumootorisse nõuab omavalitsuselt tarkust ja oskust suhelda, vaielda, samal ajal mitte tülli minnes, ning Jõhvi arenguks vajalikke kompromisse saavutada. Iga ettevõtja on Jõhvile väärtus. Peamiseks abivahendiks selleks on kvaliteetne planeeringuprotsess.

Nimekiri Üheskoos Jõhvi Eest ühendab kõiki neid, kes Jõhvit tõepoolest armastavad ja oma kodukoha parema arengu pärast südant valutavad. Kõige tähtsam on Jõhvi elu ühine paremuse poole pööramine. Veel ei ole selleks hilja, kuid praegu oleme olukorras, kus aega enam kaotada ei tohi!