JUHTKIRI ⟩ Haldusreformijärgne põletik pole taandunud

Alutaguse vallas on pealtnäha kõik justkui rahulik, ent sealgi miilab rahulolematus. Omaette kipub ikka hoidma Illuka rahvas, Iisaku kant haistab ohtu gümnaasiumi tulevikule ja tunnetab, et vallavõimu tähelepanu keskendub rohkem Mäetaguse kanti.

Ka Lüganusel on rahulolematus tuntav. Vallavalitsuse korduvad katsed korraldada seal haridusreformi, vähendamaks koolide ebamõistlikult suurt arvu elanike kohta, on aina lörri jooksnud ja tekitanud pingeid. Toila valla jaoks on seni konnasilmaks väiksema venna sündroomi põdev Kohtla-Nõmme. Kas need valimised suudavad haldusreformijärgset põletikku põdevates omavalitsustes pingeid leevendada? See võib juhtuda, kui omavalitsuste valimisnimekirjad ei saa olema liiga piirkonnapõhised. Ilmselt tuleb mõnel pool valimiste järel ruttu ära teha ka valusad reformid, mida seni on valimiste hirmus edasi lükatud.