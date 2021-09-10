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TÄIELIK KANDIDAATIDE NIMEKIRI ⟩ Kes kandideerivad Kohtla-Järvel?

Kohtla-Järve linnavalitsuse hoone. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Liisuheitmise järel registreeris Kohtla-Järve linna valimiskomisjon reedel volikogu valimisteks esitatud kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid.

Eesti Keskerakond

101 VALERI KORB

102 LJUDMILA JANTŠENKO

103 RIINA IVANOVA

104 VLADIMIR EVVE

105 TIIT LILLEMETS

106 DENISS VERŠININ

107 ARNE BERENDSEN

108 ANTON DIJEV

109 VALENTINA KUTUZOVA

110 ÜLLE LEPASSAAR

111 NIINA ALEKSEJEVA

112 KRISTIINE AGU

113 ZAUR ABBASSOV

114 VALERI ANTONOV

115 ANNA ANTSON

116 RAISSA BAŽENOVA

117 DARJA BOJETSKAJA

118 IGOR BEREZIN

119 IRINA BRATŠUN

120 JEVGENIA DVORNIK

121 MARK FJODOROV

122 OLGA GOLOVATŠJOVA

123 OLGA HAINATSKAJA

124 OLGA HALLIKSAAR

125 LEONID HOKKONEN

126 MIHHAIL KASTRITSKI

127 ALJONA KAZAKOVA

128 SVETLANA KEKIŠEVA

129 BORISS KLUBOV

130 SVETLANA KOLLO

131 ARTUR KOMISSAROV

132 SVETLANA KOROTKOVA

133 ARTJOM KOTŠAŠ

134 TATJANA KRUTOVA

135 ENE KRUZMAN

136 ÜLLE KUMPIN

137 OLGA KURDOVSKAJA

138 NATALIA KUZNETSOVA

139 LJUDMILLA LATT

140 VALENTINA LAUSMAA

141 SERGEI LOPIN

142 ILONA MAHARRAMOVA

143 JEVGENIA MAKSIMOVA

144 ILÄNA MATVEJEVA

145 VALENTINA MELNIKOVA

146 SERGEI MIHHAILOV

147 SVETLANA MUHHAMETZJANOVA

148 VENERA NAUMKINA

149 TATJANA NOVOŽILOVA

150 ILONA PALAŠKOVA

151 IGOR PARV

152 SERGEI POGODIN

153 OLGA PORTNOVA

154 GALINA POZDNJAKOVA

155 VJATŠESLAV PRIBÕLNIKOV

156 IRINA PUTKONEN

157 ANNA RENTIK

158 IVETTA SAKKART-LINNARD

159 VLADIMIR SARANTSEV

160 TATJANA SAUTNER

161 JELENA SCHARONBERG

162 IRENA SIMONIŠ

163 SVETLANA SKOROBOGATOVA

164 ANNA SOOSAAR

165 VJATŠESLAV STANKEVITŠ

166 JELENA STÜF

167 VLADIMIR ZAŽOGIN

168 OLGA ŽARKOVA

169 VITALI ŽIGADLO

170 TATJANA TAILAKOVA

171 IRINA TOKMAN

172 VIKTORIA TSVENTARNAJA

ISAMAA Erakond

173 DMITRI BAHTIN

Valimisliit PROGRESS

174 HANTS HINT

175 MARIA MERKULOVA

176 ARTUR BABAJAN

177 JEKATERINA GUSSEVA

178 LJUBOV DOROŠENKO

179 KIRILL KÕPP

180 ALEKSEI MELDER

181 DMITRI MELNIKOV

182 ANASTASSIA MOHNATŠEVA

183 MARIAANA MOSKVIČIOV

184 NATALIA MULGATŠOVA

185 OKSANA NOVENKOVA

186 STANISLAV PERFILOV

187 TOOMAS RANDMER

188 JEVGENI SALTÕKOV

189 LISA SHEFER

190 ILJA TELNOV

191 JELENA BEZVODITSKAJA

Valimisliit Restart Kohtla-Järve

192 JAANEK PAHKA

193 VIKTOR ANDREJEV

194 MARE ROOSILEHT

195 JULIA LEONTJEVA

196 HENDRIK AGUR

197 DIANA BERSENEVA

198 ANNA PIVNEVA

199 KAIRE JÕE

200 IGOR BRONŠTEIN

201 KAIE RAIDMA

202 OLGA GUDKOVA

203 MIKK ANTSOV

204 KRISTIINA PAVLOVA

205 INGRID PREES

206 NIKOLAI MALÕŠEV

207 TIIT RAUD

208 KRISTINA MINONEN

209 MIHHAIL JAHHIMOVITŠ

210 HELLE URI

211 OLGA VELTER

212 MIHHAIL PAVLOV

213 EDUARD METŠENIN

214 ARSEN POGOSJAN

215 ELINA JAGONEN

216 MARIA KRIIS

217 TARVO NURGAMAA

Eesti Reformierakond

218 VITALI BORODIN 

219 MERIKE PERI

220 ERIK SETŠKOV

221 KONSTANTIN DÕKOV

222 JULIA GOLOVNJOVA

223 ILJA JEFIMOV

224 JULIA KALAMAJEVA

225 ALEKSANDR KIRILLOV

226 JEKATERINA KLEBANSKAJA

227 OLGA KÄÄRMANN

228 ALISSA LINTER

229 SERGEI LVOV

230 OLESJA MALAHHOVA

231 EVELINA MARHEL

232 KATRIN PUUSEPP

233 MARIA RIKKIJEVA

234 DANIIL STARODUBTSEV

235 ANDREI TATARTŠUK

236 NADEŽDA TŠUDAKOVA

237 SVETLANA VLADIMIROVA

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

238 EDUARD ODINETS

239 NIKOLAI KUTAŠOV

240 JELENA MUTONEN

241 VALDOR ERNITS

242 SERGEI BUTŠINSKI

243 RAISSA VARES

244 VLADIMIR TŠUŽAS

245 SVETLANA LOGINOVA

246 VALDUR TIHANE

247 LARISSA MEISTER

248 PRIIT KUSLAP

249 SILVIA POSSAŠKOVA

250 JÜRI UTT

251 RAISSA FEDULOVA

252 IGOR IVANOVSKI

253 TATJANA IVUŠKINA

254 IGOR ALLIK

255 KERSTI KUSLAP

256 VALERI MAHNOVETSKI

257 LARISSA MINAJEVA

258 ALEKSEI IVANOV

259 ANNA TUMANOVA

260 ANDREI IVANOVSKI

261 JELENA ŠALDÕBAJEVA

262 JAANUS TAMMETS

263 SVETLANA GORNOVA

264 JÜRI VILLERS

265 DMITRI KOLOTUŠKIN

266 MARK GERASSIMENKO

267 SVETLANA TŠUMAKOVA

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

268 LEANA KRUUSE

269 ULVI SILDE

270 TÕNU SEPP

271 OLEG PUŠIN

272 KOIT PÄRN

Üksikkandidaadid

273 ILJA STARUHHIN

274 ALEKSANDR SAHNO

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