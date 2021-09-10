TÄIELIK KANDIDAATIDE NIMEKIRI ⟩ Kes kandideerivad Kohtla-Järvel?
Liisuheitmise järel registreeris Kohtla-Järve linna valimiskomisjon reedel volikogu valimisteks esitatud kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid.
Liisuheitmise järel registreeris Kohtla-Järve linna valimiskomisjon reedel volikogu valimisteks esitatud kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid.
101 VALERI KORB
102 LJUDMILA JANTŠENKO
103 RIINA IVANOVA
104 VLADIMIR EVVE
105 TIIT LILLEMETS
106 DENISS VERŠININ
107 ARNE BERENDSEN
108 ANTON DIJEV
109 VALENTINA KUTUZOVA
110 ÜLLE LEPASSAAR
111 NIINA ALEKSEJEVA
112 KRISTIINE AGU
113 ZAUR ABBASSOV
114 VALERI ANTONOV
115 ANNA ANTSON
116 RAISSA BAŽENOVA
117 DARJA BOJETSKAJA
118 IGOR BEREZIN
119 IRINA BRATŠUN
120 JEVGENIA DVORNIK
121 MARK FJODOROV
122 OLGA GOLOVATŠJOVA
123 OLGA HAINATSKAJA
124 OLGA HALLIKSAAR
125 LEONID HOKKONEN
126 MIHHAIL KASTRITSKI
127 ALJONA KAZAKOVA
128 SVETLANA KEKIŠEVA
129 BORISS KLUBOV
130 SVETLANA KOLLO
131 ARTUR KOMISSAROV
132 SVETLANA KOROTKOVA
133 ARTJOM KOTŠAŠ
134 TATJANA KRUTOVA
135 ENE KRUZMAN
136 ÜLLE KUMPIN
137 OLGA KURDOVSKAJA
138 NATALIA KUZNETSOVA
139 LJUDMILLA LATT
140 VALENTINA LAUSMAA
141 SERGEI LOPIN
142 ILONA MAHARRAMOVA
143 JEVGENIA MAKSIMOVA
144 ILÄNA MATVEJEVA
145 VALENTINA MELNIKOVA
146 SERGEI MIHHAILOV
147 SVETLANA MUHHAMETZJANOVA
148 VENERA NAUMKINA
149 TATJANA NOVOŽILOVA
150 ILONA PALAŠKOVA
151 IGOR PARV
152 SERGEI POGODIN
153 OLGA PORTNOVA
154 GALINA POZDNJAKOVA
155 VJATŠESLAV PRIBÕLNIKOV
156 IRINA PUTKONEN
157 ANNA RENTIK
158 IVETTA SAKKART-LINNARD
159 VLADIMIR SARANTSEV
160 TATJANA SAUTNER
161 JELENA SCHARONBERG
162 IRENA SIMONIŠ
163 SVETLANA SKOROBOGATOVA
164 ANNA SOOSAAR
165 VJATŠESLAV STANKEVITŠ
166 JELENA STÜF
167 VLADIMIR ZAŽOGIN
168 OLGA ŽARKOVA
169 VITALI ŽIGADLO
170 TATJANA TAILAKOVA
171 IRINA TOKMAN
172 VIKTORIA TSVENTARNAJA
173 DMITRI BAHTIN
174 HANTS HINT
175 MARIA MERKULOVA
176 ARTUR BABAJAN
177 JEKATERINA GUSSEVA
178 LJUBOV DOROŠENKO
179 KIRILL KÕPP
180 ALEKSEI MELDER
181 DMITRI MELNIKOV
182 ANASTASSIA MOHNATŠEVA
183 MARIAANA MOSKVIČIOV
184 NATALIA MULGATŠOVA
185 OKSANA NOVENKOVA
186 STANISLAV PERFILOV
187 TOOMAS RANDMER
188 JEVGENI SALTÕKOV
189 LISA SHEFER
190 ILJA TELNOV
191 JELENA BEZVODITSKAJA
192 JAANEK PAHKA
193 VIKTOR ANDREJEV
194 MARE ROOSILEHT
195 JULIA LEONTJEVA
196 HENDRIK AGUR
197 DIANA BERSENEVA
198 ANNA PIVNEVA
199 KAIRE JÕE
200 IGOR BRONŠTEIN
201 KAIE RAIDMA
202 OLGA GUDKOVA
203 MIKK ANTSOV
204 KRISTIINA PAVLOVA
205 INGRID PREES
206 NIKOLAI MALÕŠEV
207 TIIT RAUD
208 KRISTINA MINONEN
209 MIHHAIL JAHHIMOVITŠ
210 HELLE URI
211 OLGA VELTER
212 MIHHAIL PAVLOV
213 EDUARD METŠENIN
214 ARSEN POGOSJAN
215 ELINA JAGONEN
216 MARIA KRIIS
217 TARVO NURGAMAA
218 VITALI BORODIN
219 MERIKE PERI
220 ERIK SETŠKOV
221 KONSTANTIN DÕKOV
222 JULIA GOLOVNJOVA
223 ILJA JEFIMOV
224 JULIA KALAMAJEVA
225 ALEKSANDR KIRILLOV
226 JEKATERINA KLEBANSKAJA
227 OLGA KÄÄRMANN
228 ALISSA LINTER
229 SERGEI LVOV
230 OLESJA MALAHHOVA
231 EVELINA MARHEL
232 KATRIN PUUSEPP
233 MARIA RIKKIJEVA
234 DANIIL STARODUBTSEV
235 ANDREI TATARTŠUK
236 NADEŽDA TŠUDAKOVA
237 SVETLANA VLADIMIROVA
238 EDUARD ODINETS
239 NIKOLAI KUTAŠOV
240 JELENA MUTONEN
241 VALDOR ERNITS
242 SERGEI BUTŠINSKI
243 RAISSA VARES
244 VLADIMIR TŠUŽAS
245 SVETLANA LOGINOVA
246 VALDUR TIHANE
247 LARISSA MEISTER
248 PRIIT KUSLAP
249 SILVIA POSSAŠKOVA
250 JÜRI UTT
251 RAISSA FEDULOVA
252 IGOR IVANOVSKI
253 TATJANA IVUŠKINA
254 IGOR ALLIK
255 KERSTI KUSLAP
256 VALERI MAHNOVETSKI
257 LARISSA MINAJEVA
258 ALEKSEI IVANOV
259 ANNA TUMANOVA
260 ANDREI IVANOVSKI
261 JELENA ŠALDÕBAJEVA
262 JAANUS TAMMETS
263 SVETLANA GORNOVA
264 JÜRI VILLERS
265 DMITRI KOLOTUŠKIN
266 MARK GERASSIMENKO
267 SVETLANA TŠUMAKOVA
268 LEANA KRUUSE
269 ULVI SILDE
270 TÕNU SEPP
271 OLEG PUŠIN
272 KOIT PÄRN
273 ILJA STARUHHIN
274 ALEKSANDR SAHNO