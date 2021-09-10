TÄIELIK KANDIDAATIDE NIMEKIRI ⟩ Kes kandideerivad Narvas?
Narva linna valimiskomisjon registreeris reedel volikogu valimisteks esitatud kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid.
Narva linna valimiskomisjon registreeris reedel volikogu valimisteks esitatud kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid.
101 ALEKSANDR MAIOROV
102 DINA IVANOVA
103 ALEKSEI JEVGRAFOV
104 IRINA JANOVITŠ
105 ALEKSEI MÄGI
106 ILJA FJODOROV
107 SERGEI DIKARJOV
108 ROMAN TREIAL
109 PAVEL KAMANIN
110 FELIKS ŠMORGUN
111 MADIINA MIHHAILOVA
112 ALEKSANDR KUKSIN
113 IGOR KIPPAR
114 DANIIL GALITSKI
115 ALEKSANDR RABEHHA
116 VLADIMIR ZAITŠUK
117 SERGEI HIISKU
118 NIKOLAI KUZMIK
119 JURI TOLMATŠOV
120 ALEKSEI ŠTŠEGLOV
121 ALEKSANDR SVOBODIN
122 ANDREI IVANKIV
123 SERGEI KUZMIN
124 ANNA JAKSON
125 VALERI SIMSON
126 IGOR ROGOV
127 SERGEI LOBIN
128 ALEKSEI LEVITSKI
129 MIHHAIL MOSKALJOV
130 KATRI RAIK
131 SERGEI GORLATŠ
132 JANA KONDRAŠOVA
133 VIKTOR ŠEMARIN
134 JELENA VALME
135 VADIM ORLOV
136 MARINA ŠURUPOVA
137 ANTON PRATKUNAS
138 ANNA KOVALENKO
139 TAMARA KOMLOVA
140 JÜRI RAUD
141 VLADIMIR IZOTOV
142 RENE ABRAMSON
143 IGOR ABRAMSON
144 PJOTR ALEKSANDROV
145 IGOR ANDREJEV
146 DENIS ANTIPOV
147 ROMAN ASTAHHOV
148 ROMAN BABINETS
149 MARINA BAIKOVA
150 ANDREI BELJAJEV
151 DARJA BERESTOVA
152 ROMAN BOIKO
153 JELENA DEMENOK
154 IVAN DMITRIJEV
155 VIKTOR ERT
156 IVAN EGOROV
157 DMITRI FEDOTKIN
158 ANDREI FISCHER
159 MAKSIM GARAFUTDINOV
160 JELENA GRIGORJEVA
161 VITALY ILIN
162 KONSTANTIN ILMENSKI
163 LARISSA IVANOVA
164 ANDREI JAKOVLEV
165 VASSILI JAKOVLEV
166 NATALJA JANIS-KOMAROV
167 KALMER JANNO
168 NADEŽDA JURSON
169 ANNA KALININA
170 JEGOR KARASJOV
171 JANA KAUP
172 JAANA KIRS
173 JURI KONOVALOV
174 OLGA KRAUSE
175 TATSIANA KUPRATSEVICH
176 ALEKSANDR KUSLAP
177 VASSILI KUSTOV
178 IRINA LANBERT
179 STANISLAV LINT
180 RAIVO METSMA
181 ANTON NIKOLAJEV
182 IVAN NORMAN
183 KIRILL NOVAK
184 IVAN NOVITSKI
185 JELENA PEKARSKAJA
186 ALEKSANDR PEKARSKI
187 IGOR PETERSON
188 AIGUL PLATONOVA
189 JEKATERINA PLATONOVA
190 IGOR PRUSSAKOV
191 VALERI PUIKONEN
192 IRINA RAKOVA
193 AIVAR RIIET
194 JELENA RÕŽAKOVA
195 MIHHAIL RUMJANTSEV
196 ALEKSEI SAVTŠUK
197 SVETLANA SELIVANOVA
198 MARGARITA SEMJONOVA
199 OLEG STROGANOV
200 DANIIL ŠIRJAJEV
201 JURI ŠTŠIGLITSOV
202 ANATOLI ŠTŠURA
203 OLGA TIMOFEJEVA
204 OLGA TJURINA
205 KONSTANTIN TŠERNJAKOV
206 SERGEI VALTSEV
207 ROMAN VALUISKIHH
208 IVAN VASSILJAKO
209 NADEŽDA ZAHHARENKOVA
210 RENE ZORIN
211 ALEKSANDR ZRAJEV
212 VLADIMIR ŽAVORONKOV
213 MARIA ŽURAVLJOVA
214 MARGUS TEELAHK
215 MIHHAIL STALNUHHIN
216 TATJANA STOLFAT
217 OLEV SILLAND
218 ALEKSANDR JEFIMOV
219 JELENA PAHHOMOVA
220 JAN SAAN
221 TARMO TAMMISTE
222 GALINA VOLOGDINA
223 VIKTORIA LUTUS
224 ANTS KUTTI
225 JELIZAVETA TŠERTOVA
226 SERGEI LVOV
227 VLADIMIR TARAHTIN
228 JELENA KAVRUS
229 VLADIMIR BUTUZOV
230 NIKOLAI BURDAKOV
231 JEKATERINA GOLUBTSOVA
232 SVETLANA LEŠIHHINA
233 HELI ADAMOVITŠ
234 GALINA MOLDON
235 VLADIMIR KASTERIN
236 SOFJA HOMJAKOVA
237 SERGEI NIKITIN
238 VEERA GRIGORJEVA
239 ALEKSANDR NIKOLAJEV
240 ANDRUS TAMM
241 JELENA VASSILJEVA
242 VALERI KORJAKIN
243 VJATŠESLAV ŠILKIN
244 SERGEI SMIRNOV
245 ALEKSANDR MJASSOJEDOV
246 VALERI JÄÄGER
247 JURI NIKOLAJEV
248 EDUARD PIRK
249 OLGA NIKITINA
250 VLADIMIR KALATŠOV
251 IVAN ŠATSKIH
252 ANNE VEEVO
253 JANA VNUKOVA
254 LEONID GULOV
255 DMITRI DJAKOV
256 KIRILL GUSSEV
257 NATALJA RÕSSEVA
258 GENNADI KURLENKOV
259 SERGEI GLUŠKO
260 ALLEN ALLET
261 SILUAN BABARÕKIN
262 ANDREI BENDI
263 JELENA GULJAJEVA
264 SVETLANA GORJUŠINA
265 ANATOLI ILKEVITŠ
266 ROMAN IPPOLITOV
267 JELENA KALJADINA
268 TATIANA KRIVOLAP
269 DMITRI LIPATOV
270 RENATA METSIS
271 LJUDMILA MORINA
272 SEMJON MURAŠOV
273 SVETLANA OSSIPOVSKAJA
274 MAKSIM PANTELEJEV
275 MIHHAIL PANŠIN
276 VLADIMIR PETROV
277 ALEKSANDR RABOTINSKI
278 LEONID ROZANOV
279 VEERA RUMJANTSEVA
280 KATRIN SMIRNOVA
281 SERGEI SMIRNOV
282 NATALJA ŠIBALOVA
283 VIKTOR TARASSOV
284 NADEŽDA TŠERKAŠINA
285 ANDREI VOLKOV
286 JANEK ODINEC
287 ALEKSANDR ANDREJEV
288 ALEKSANDR PAHHOMOV
289 SERGEI GUSSAROV
290 DMITRI MELISS
291 DMITRI GUSSEV
292 OXANA TELSKA
293 ALLA DELOVAJA
294 SAMUIL BABARÕKIN
295 EDUARD KANEVSKI
296 ALLAN PENT
297 LIILIA ZELENJAJEVA
298 PAVEL PILAT
299 OLEG GOLUBÕHH
300 SILVI ERRO
301 JELENA STOLJAROVA
302 ANDREI SLOBODJANOV
303 NATALIA UMAROVA
304 TATJANA STEPANOVA
305 DENIS LARCHENKO
306 ALJONA KORDONTŠUK
307 JELENA PAZILINA
308 LJUBOV FOMINA
309 MARINA KRELL
310 PAVEL GORDIJEVSKI
311 TATJANA ZELENJAJEVA
312 JEKATERINA SMIRNOVA
313 JULIA VIIRSALU
314 OLEG IVANOV
315 MARINA DRUŽININA
316 KIRILL ZAUTIN
317 OLESJA IGNATJEVA
318 ANDREI KANEV
319 OLGA VASSILENKO
320 VLADISLAV VIRTONEN
321 IRINA KISSELJOVA
322 EDUARD SADALA
323 SERGEI POGORELSKI
324 MIHHAIL ŠEMARIN
325 NATALJA DELIKATNAJA
326 JÜRI TESLENKO
327 IRINA KUZMINA
328 SVETLANA TOROPOVA
329 ALEKSANDR DANILOV
330 OLGA BARMAKOVA
331 ALEKSANDRA GOROHHOVA
332 MARAT KARGANOV
333 ANTON BELJAJEV
334 ILJA BUŠEIKO
335 MARGARITA KÄLLO
336 JELENA SUHHOTINA
337 JEKATERINA ŠKALIKOVA
338 REIN VELLAK
339 ARTJOM TOIRUS
340 SANTERI RIKHARD ARTTURI POHJARANTA
341 JEVGENI FILIN
342 ALEXANDER BITŠKOV
343 IRINA BAŠUROVA
344 VEERA ALEKSEJEVA
345 ANTON BAŠINSKI
346 SIIMON HÄRM
347 ANASTASSIJA MAŠOŠINA
348 JULIA ŠEREMETOVA
349 ALEKSEI PETROV
350 ANNA SEBRIS
351 JULIA OSMOLOVSKAJA
352 ALESJA PROSKURINA
353 ALLA BUTKEVITŠ
354 TATJANA KUZMINA
355 DARJA BOJAROVA
356 PAVEL DUBROVIN