TÄIELIK KANDIDAATIDE NIMEKIRI ⟩ Kes kandideerivad Alutagusel?
Alutaguse valla valimiskomisjon registreeris reedel volikogu valimisteks esitatud kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid.
Alutaguse valla valimiskomisjon registreeris reedel volikogu valimisteks esitatud kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid.
Eesti Reformierakond
101 AIVAR SURVA
102 ANNELY OONE
103 PRIIT PALMET
104 LII ROOSA
105 AHTO MURDSALU
106 HELBE SILLASTE
107 KRISTEL AUNAPUU
108 MARIKA LAANEMÄE
109 HANS KARP
110 URMET ROOSIMÄGI
111 MARGO KARP
112 AULIS PÄRNPUU
113 RAIVO RAAP
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
114 ANDRUS TOSS
115 URVE ROOSIMÄGI
116 MARIKA VALTER
117 LII LIISVELD 118
RAIO DELLO 119
IVO VÄLJAOTSA 120
ANDRES PÄRNPUU
121 ANELI ŠMIGELSKITE
122 OVE JUUSE
123 ANDRUS VALDRE
124 GUNNAR LEPASAAR
125 ILMAR ILSEN
126 VERONIKA VAINO
127 MADIS PETERSON
128 KAAREL TREIMANN
Valimisliit Alutaguse
129 TAUNO VÕHMAR
130 KRISTIINA ETS
131 ANDRUS AAMER
132 MADIS ARM
133 KIRILL BUŠUJEV
134 KAIRI HÕBEMERI
135 VLADIMIR DERBUK
136 ALEKSANDER DUBROV
137 TÕNU JAANIPERE
138 KÄROLIN KIVESTU
139 TIMO JUURSALU
140 AARE KARP
141 VELJO KINGSEP
142 ANU KLJUTŠNIK
143 ANNES KINGU
144 ALEKSANDR KRUGLOV
145 MARGUS LEPP
146 KAIRI NÕMMEMEES
147 JURI NOVOŽILOV
148 AIVAR OJA
149 NIKOLAI PETROVITŠ
150 SIIRI PAKKAS
151 JÜRI PÄLL
152 ÜLAR SALA
153 VJATŠESLAV ŠLÕK
154 SIGNE ROOST
155 IGOR ZAHHARTŠENKO
156 TAAVI VOGT
157 JANNO VOOL
158 LIINA TALISTU
Valimisliit OMA VALD
159 OLEG KUZNETSOV
160 HELEN RAJAS
161 AIVO TAMM
162 ANNELI BOGENS
163 KALLE KUUSIK
164 MONIKA GRINFELD
165 PAUL KESKÜLA
166 ANNELI DIETRICH
167 TARMO KOLLO
168 ANASTASSIA MEINSON
169 GERT VAARMANN
170 INGRID KULIGINA
171 JÜRI LATTU
172 EVE KANGRO
Eesti Keskerakond
173 MAREK KULLAMÄGI
174 KAIE KRÜÜTS
175 VITALI ŠEVTŠENKO
176 VELLO KRISTJAN
177 IVO PIIRITS
178 SERGEI TINT
179 OKSANA IPPOLITOVA
180 JANA TRELIN
181 ALEKSANDRA VESKE
182 GALINA BARÕŠNIKOVA