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TÄIELIK KANDIDAATIDE NIMEKIRI ⟩ Kes kandideerivad Alutagusel?

Alutaguse valla kaart. FOTO: Repro

Alutaguse valla valimiskomisjon registreeris reedel volikogu valimisteks esitatud kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid. 

Eesti Reformierakond

101 AIVAR SURVA

102 ANNELY OONE

103 PRIIT PALMET

104 LII ROOSA

105 AHTO MURDSALU

106 HELBE SILLASTE

107 KRISTEL AUNAPUU

108 MARIKA LAANEMÄE

109 HANS KARP

110 URMET ROOSIMÄGI

111 MARGO KARP

112 AULIS PÄRNPUU

113 RAIVO RAAP

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

114 ANDRUS TOSS

115 URVE ROOSIMÄGI

116 MARIKA VALTER

117 LII LIISVELD 118

RAIO DELLO 119

IVO VÄLJAOTSA 120

ANDRES PÄRNPUU

121 ANELI ŠMIGELSKITE

122 OVE JUUSE

123 ANDRUS VALDRE

124 GUNNAR LEPASAAR

125 ILMAR ILSEN

126 VERONIKA VAINO

127 MADIS PETERSON

128 KAAREL TREIMANN

Valimisliit Alutaguse

129 TAUNO VÕHMAR

130 KRISTIINA ETS

131 ANDRUS AAMER

132 MADIS ARM

133 KIRILL BUŠUJEV

134 KAIRI HÕBEMERI

135 VLADIMIR DERBUK

136 ALEKSANDER DUBROV

137 TÕNU JAANIPERE

138 KÄROLIN KIVESTU

139 TIMO JUURSALU

140 AARE KARP

141 VELJO KINGSEP

142 ANU KLJUTŠNIK

143 ANNES KINGU

144 ALEKSANDR KRUGLOV

145 MARGUS LEPP

146 KAIRI NÕMMEMEES

147 JURI NOVOŽILOV

148 AIVAR OJA

149 NIKOLAI PETROVITŠ

150 SIIRI PAKKAS

151 JÜRI PÄLL

152 ÜLAR SALA

153 VJATŠESLAV ŠLÕK

154 SIGNE ROOST

155 IGOR ZAHHARTŠENKO

156 TAAVI VOGT

157 JANNO VOOL

158 LIINA TALISTU

Valimisliit OMA VALD

159 OLEG KUZNETSOV

160 HELEN RAJAS

161 AIVO TAMM

162 ANNELI BOGENS

163 KALLE KUUSIK

164 MONIKA GRINFELD

165 PAUL KESKÜLA

166 ANNELI DIETRICH

167 TARMO KOLLO

168 ANASTASSIA MEINSON

169 GERT VAARMANN

170 INGRID KULIGINA

171 JÜRI LATTU

172 EVE KANGRO

Eesti Keskerakond

173 MAREK KULLAMÄGI

174 KAIE KRÜÜTS

175 VITALI ŠEVTŠENKO

176 VELLO KRISTJAN

177 IVO PIIRITS

178 SERGEI TINT

179 OKSANA IPPOLITOVA

180 JANA TRELIN

181 ALEKSANDRA VESKE

182 GALINA BARÕŠNIKOVA

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