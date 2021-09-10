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TÄIELIK KANDIDAATIDE NIMEKIRI ⟩ Kes kandideerivad Sillamäel?

Sillamäe linnavalitsus. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Sillamäe linna valimiskomisjon registreeris neljapäeval volikogu valimisteks esitatud kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid.

Valimisliit Värsked Sillamäe Tuuled

OLGA PIHLAK 101

MERIKE MÄNNI 102

OLGA TITUŠKO 103

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

ANDREI DMITRIJEV 104

MARKO VIMB 105

Eesti Keskerakond

TÕNIS KALBERG 106

JELENA KORŠUNOVA 107

VALERI ABRAMOVITŠ 108

ANTON MAKARJEV 109

EEVI PAASMÄE 110

IGOR MALÕŠEV 111

DMITRI LETT 112

ALEVTINA JERMAKOVA 113

ALEKSANDR BÕSTRJAK 114

ALEKSANDR BONDARTŠUK 115

VALERI KUZNETSOV 116

ARAIK KARAPETJAN 117

TATJANA IVANOVA 118

ANASTASSIA FARBTUH 119

JURI NIKITIN 120

VLADIMIR VÕSSOTSKI 121

JEVGENI TERENTJEV 122

MIHHAIL SOKOLOV 123

IRINA TURBINA 124

ANNELI VASSIJEVA 125

ALEKSEI STEPANOV 126

ALEKSANDRA BOROTÕNSKAJA 127

JELENA KUTSENKO 128

LARISSA LUTSEP 129

NATALJA LANGINEN 130

ARNO KASENIIT 131

NATAŠA KOTŠERGINA 132

MAARIKA PRISKE 133

NIKOLAI TOŠTŠEV 134

MEELIS TUNGAL 135

VICTOR BARINOV 136

VLADIMIR VAIKERT 137

JURI KNJAZEV 138

JELENA VERZILOVA 139

ANASTASSIA IVANOVA 140

AALA GITT 141

NADEŽDA VASSILJEVA 142

ALEKSANDR IVANOV 143

BORISS KOSSAREV 144

MIHHAIL VINOGRADOV 145

JELIZAVETA RJABOVA 146

DMITRI VINOGRADOV 147

VJATŠESLAV NIKITIN 148

TATJANA KAPLUNOVA 149

ALEKSANDER KUDRJAVTSEV 150

NATALJA TŠISTJAKOVA 151

ANDREI SOKOLOV 152

ANATOLI AVERJANOV 153

NATALIA DROZDOVA 154

INNA DMITRIJEVA 155

IRINA LIMINA 156

VLADIMIR MOZGOV 157

VIKTOR RODKIN 158

ALEKSANDER GURJANOV 159

ANATOLI VIHHAREV 160

ALEKSANDR STARODUBTSEV 161

ANDREI ŽOGA 162

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

GULNARA SIDORENKO 163

TATJANA LEBEDEVA 164

IGOR SUHARUKOV 165

ALEKSANDRTOFFERT 166

GALINA ŠTŠERBAKOVA 167

NIKOLAI DEŽIN 168

DMITRI KOŽEMJATŠENKO 169

GALINA SINELNIKOVA 170

VARVARA VLASSOVA 171

VLADIMIR POTANIN 172

JELENA BUGROVA 173

LJUDMILA ZAHHARKINA 174

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