TÄIELIK KANDIDAATIDE NIMEKIRI ⟩ Kes kandideerivad Sillamäel?
Sillamäe linna valimiskomisjon registreeris neljapäeval volikogu valimisteks esitatud kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid.
Sillamäe linna valimiskomisjon registreeris neljapäeval volikogu valimisteks esitatud kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid.
OLGA PIHLAK 101
MERIKE MÄNNI 102
OLGA TITUŠKO 103
ANDREI DMITRIJEV 104
MARKO VIMB 105
TÕNIS KALBERG 106
JELENA KORŠUNOVA 107
VALERI ABRAMOVITŠ 108
ANTON MAKARJEV 109
EEVI PAASMÄE 110
IGOR MALÕŠEV 111
DMITRI LETT 112
ALEVTINA JERMAKOVA 113
ALEKSANDR BÕSTRJAK 114
ALEKSANDR BONDARTŠUK 115
VALERI KUZNETSOV 116
ARAIK KARAPETJAN 117
TATJANA IVANOVA 118
ANASTASSIA FARBTUH 119
JURI NIKITIN 120
VLADIMIR VÕSSOTSKI 121
JEVGENI TERENTJEV 122
MIHHAIL SOKOLOV 123
IRINA TURBINA 124
ANNELI VASSIJEVA 125
ALEKSEI STEPANOV 126
ALEKSANDRA BOROTÕNSKAJA 127
JELENA KUTSENKO 128
LARISSA LUTSEP 129
NATALJA LANGINEN 130
ARNO KASENIIT 131
NATAŠA KOTŠERGINA 132
MAARIKA PRISKE 133
NIKOLAI TOŠTŠEV 134
MEELIS TUNGAL 135
VICTOR BARINOV 136
VLADIMIR VAIKERT 137
JURI KNJAZEV 138
JELENA VERZILOVA 139
ANASTASSIA IVANOVA 140
AALA GITT 141
NADEŽDA VASSILJEVA 142
ALEKSANDR IVANOV 143
BORISS KOSSAREV 144
MIHHAIL VINOGRADOV 145
JELIZAVETA RJABOVA 146
DMITRI VINOGRADOV 147
VJATŠESLAV NIKITIN 148
TATJANA KAPLUNOVA 149
ALEKSANDER KUDRJAVTSEV 150
NATALJA TŠISTJAKOVA 151
ANDREI SOKOLOV 152
ANATOLI AVERJANOV 153
NATALIA DROZDOVA 154
INNA DMITRIJEVA 155
IRINA LIMINA 156
VLADIMIR MOZGOV 157
VIKTOR RODKIN 158
ALEKSANDER GURJANOV 159
ANATOLI VIHHAREV 160
ALEKSANDR STARODUBTSEV 161
ANDREI ŽOGA 162
GULNARA SIDORENKO 163
TATJANA LEBEDEVA 164
IGOR SUHARUKOV 165
ALEKSANDRTOFFERT 166
GALINA ŠTŠERBAKOVA 167
NIKOLAI DEŽIN 168
DMITRI KOŽEMJATŠENKO 169
GALINA SINELNIKOVA 170
VARVARA VLASSOVA 171
VLADIMIR POTANIN 172
JELENA BUGROVA 173
LJUDMILA ZAHHARKINA 174