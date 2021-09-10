L, 11.09.2021
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TÄIELIK KANDIDAATIDE NIMEKIRI ⟩ Kes kandideerivad Narva-Jõesuus?

Narva-Jõesuu linnavalitsus. FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Narva-Jõesuu linna valimiskomisjon registreeris neljapäeval volikogu valimisteks esitatud kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid.

Valimisliit ÜHINE KODU

101

MAKSIM

ILJIN

102

AARE

OBJARTEL

103

ARTUR

EISTRE

104

NATALJA

MJATŠINA

105

LENNART

LEPAJÕE

106

ANDREI

KUZMIN

107

OLGA

BARANOVA

108

JEVGENI

HOHLOV

109

JULIA

LOŽKINA

110

INGE

MUŠKINA

111

SVETLANA

MOISSEJEVA

112

LARISSA

GOLT

113

IRAIDA

TŠUBENKO

114

MEELIS

KALJURAND

115

KARINA

KÜPPAS

116

VERONIKA

STEPANOVA

117

ANŽELA

VOROBJOVA

118

ANATOLI

IVANOV

119

IRINA

EVART

120

ANDREI

FEDOTOV

121

ARNE

PILVAR

122

TATJANA

KUZNETSOVA

123

JULIANA

FJODOROVA

124

TIIU

TOOM

125

KIRILL

KAIDALOV

126

JEKATERINA

KERRO-LOGINOVA

127

VIKTORIA

MARKIJANOVA

128

MARINA

PERTSEVA

129

AIME

LOGATŠOVA

130

NIINA

JANSON

131

NATALJA

KAURSON

132

ANNA

SAVOLAINEN

133

JELENA

OZORNOVA

134

HEIKI

JOHANNES

135

LJUBOV

OLKHOVETSKAYA

136

MAREK

GORDEJEV

137

KERSTI

OBJARTEL

138

METŠISLAVAS

TAMBERG

139

DMITRI

MAKAROV

140

INGA

SAMUSSEVA

141

TATJANA

TŠITŠKINA

142

GRIGORI

USSOV

143

DMITRI

KUZNETSOV

144

VADIM

KRONK

145

RAIM

SARV

146

IMRE

LIIV

147

MIHHAIL

DENISSOV

Eesti Keskerakond

148

VEIKKO

LUHALAID

149

TATJANA

PAGAJEVA

150

JÜRI

KIIK

151

LIINA

PIIRISALU

152

ROMAN

ŠABANIN

153

KAI

KIIVER

154

SERGEI

SOLOVJOV

155

AIVO

PETERSON

156

REIN

PEIKER

157

JANINA

KUKSOVA

158

INDREK

RANDOJA

159

JEVGENI

VOLOŠIN

160

IGOR

MOŠKOV

161

TATJANA

ANISSIMOVA

162

VALENTINA

VASSILJEVA

163

ANDREI

IVANOV

164

AET

LUKSO

165

LJUDMILA

RAKOVA

166

OLEV

PUNG

167

SERGEI

SUPONENKO

168

OLEVER-VALDEMAR

VÄKRAM

169

AIVAR

VAHER

170

SVETLANA

KIRILLOVA

171

ALEKSANDR

PAHHOMOV

172

ALEKSEI

JEGOROV

173

HEIKI

ROOTS

174

VALENTINA

FADEJEVA

175

GENNADI

ZUBOV

176

AARE

AAS

177

NATALJA

PETROVA

178

KÄDI

KOPPE

Üksikkandidaat

179

TARMO

KALME

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