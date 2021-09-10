TÄIELIK KANDIDAATIDE NIMEKIRI ⟩ Kes kandideerivad Narva-Jõesuus?
Narva-Jõesuu linna valimiskomisjon registreeris neljapäeval volikogu valimisteks esitatud kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid.
Narva-Jõesuu linna valimiskomisjon registreeris neljapäeval volikogu valimisteks esitatud kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid.
101
MAKSIM
ILJIN
102
AARE
OBJARTEL
103
ARTUR
EISTRE
104
NATALJA
MJATŠINA
105
LENNART
LEPAJÕE
106
ANDREI
KUZMIN
107
OLGA
BARANOVA
108
JEVGENI
HOHLOV
109
JULIA
LOŽKINA
110
INGE
MUŠKINA
111
SVETLANA
MOISSEJEVA
112
LARISSA
GOLT
113
IRAIDA
TŠUBENKO
114
MEELIS
KALJURAND
115
KARINA
KÜPPAS
116
VERONIKA
STEPANOVA
117
ANŽELA
VOROBJOVA
118
ANATOLI
IVANOV
119
IRINA
EVART
120
ANDREI
FEDOTOV
121
ARNE
PILVAR
122
TATJANA
KUZNETSOVA
123
JULIANA
FJODOROVA
124
TIIU
TOOM
125
KIRILL
KAIDALOV
126
JEKATERINA
KERRO-LOGINOVA
127
VIKTORIA
MARKIJANOVA
128
MARINA
PERTSEVA
129
AIME
LOGATŠOVA
130
NIINA
JANSON
131
NATALJA
KAURSON
132
ANNA
SAVOLAINEN
133
JELENA
OZORNOVA
134
HEIKI
JOHANNES
135
LJUBOV
OLKHOVETSKAYA
136
MAREK
GORDEJEV
137
KERSTI
OBJARTEL
138
METŠISLAVAS
TAMBERG
139
DMITRI
MAKAROV
140
INGA
SAMUSSEVA
141
TATJANA
TŠITŠKINA
142
GRIGORI
USSOV
143
DMITRI
KUZNETSOV
144
VADIM
KRONK
145
RAIM
SARV
146
IMRE
LIIV
147
MIHHAIL
DENISSOV
148
VEIKKO
LUHALAID
149
TATJANA
PAGAJEVA
150
JÜRI
KIIK
151
LIINA
PIIRISALU
152
ROMAN
ŠABANIN
153
KAI
KIIVER
154
SERGEI
SOLOVJOV
155
AIVO
PETERSON
156
REIN
PEIKER
157
JANINA
KUKSOVA
158
INDREK
RANDOJA
159
JEVGENI
VOLOŠIN
160
IGOR
MOŠKOV
161
TATJANA
ANISSIMOVA
162
VALENTINA
VASSILJEVA
163
ANDREI
IVANOV
164
AET
LUKSO
165
LJUDMILA
RAKOVA
166
OLEV
PUNG
167
SERGEI
SUPONENKO
168
OLEVER-VALDEMAR
VÄKRAM
169
AIVAR
VAHER
170
SVETLANA
KIRILLOVA
171
ALEKSANDR
PAHHOMOV
172
ALEKSEI
JEGOROV
173
HEIKI
ROOTS
174
VALENTINA
FADEJEVA
175
GENNADI
ZUBOV
176
AARE
AAS
177
NATALJA
PETROVA
178
KÄDI
KOPPE
179
TARMO
KALME