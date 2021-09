Sellise kooli rajamine on iseenesest Jõhvi jaoks suur võit. See annab kohalikele inimestele võimaluse õppida eriala, mis on tööjõuturul nõutud ja hästi tasustatud.

Et kolm neljandikku kooli õpilastest on pärit väljastpoolt Ida-Virumaad, toob see Jõhvi juurde üle 150 hakkaja inimese. See peaks elavdama kohalikku üüriturgu ja tooma lisaraha nii kaubandus- kui ka teenindusettevõtetele. See on tugev pidur viimastel aastatel hoogu saanud kahanemisele.

Kõige olulisem on aga see, kuidas suudab Jõhvi neid ettevõtlikke inimesi oma arengu huvides ära kasutada. Kas enamik neist õpib siin programmeerija ameti selgeks ja lahkub või õnnestub hoida neid Jõhvis?