NÄDALA KUJU ⟩ Kallis elekter

On sümboolne, et ligemale 40 aastat hiljem on kosmose suunas sõitu alustanud elektri hind.

Selle asemel et otsida põhjusi, mis on Euroopa Liidu energiapoliitikaga valesti läinud, leiab Euroopa Komisjoni eestlannast energiavolinik Kadri Simson, et midagi hullu ei ole ja kes hädas, küsigu toimetulekutoetust. See näib märgina, et üle 10 000 euro palka saavad tegelased on elust võõrandunud. Suurt osa Euroopa inimesi puudutavate otsuste tegemisel võiks kosmosest Maale pisut lähemale laskuda.