Sompa korteriühistul Humala tn 5 on oma katlamaja, mis töötab pelletitega. Ühistu esimehe Lilia Birjuki sõnul sealsed elanikud kütet saada esialgu ei soovi, kuid lähipäevil tehakse siiski katlamaja proovikäivitus. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Majahaldurite sõnul on tavaline, et kütteperioodi eel paluvad ühed majaelanikud kütte võimalikult kiiresti sisse lülitada, teised aga kinnitavad, et tuleb 1. oktoobrini ära kannatada. Kolmandate meelest oleks 1. oktoobrilgi veel liiga vara kütma hakata.