Valimiste eel käituvad poliitikud mõnikord järsult, ehkki küsimus ise ei pruugigi niivõrd terav olla. Seegi küsimus on kõvasti ülepaisutatud. Mind see ei solva, vaid ajab pigem naerma: ja mis siis sellest, et mind välja heideti? Kui praegune Reformierakond mind Narvas ei toeta, kas see siis tähendab, et seda erakonda Narvas ei olegi, või mis?