NÄDALA KUJU ⟩ Reinar Hallik

Üks selline inimene on Narvast pärit Reinar Hallik, kes on Ida-Virumaal kõva hooga käima tõmmanud omanimelise korvpallikooli. 2017. aastal Iisakust ja Mäetaguselt alguse saanud kool on laienenud Narva, Jõhvi ja Vokka ning seal harjutab ligemale 200 õpilast. Koolis on Itaaliast, Serbiast, USAst ja Valgevenest pärit treenerid, kelle kõrval õpivad seda kunsti ka mitmed Ida-Viru noormehed.