Kiviõlis ärandati mopeedauto

22. septembril sai politsei teate, et viimaste päevade jooksul ärandati Kiviõlis Kooli tänaval seisnud mopeedauto. Kuriteoteate esitamisega samal päeval leiti auto Kiviõlist üles.

Ründas abikaasat kaubanduskeskuses

23. septembril sai politsei teate, et Narva kaubanduskeskuses Astri läks 38aastane mees füüsiliselt kallale oma abikaasale.

Veokist varastati kütust

23. septembril tuli teade, et Sillamäel on varastatud veoautost diislikütust. Kahju on ligi 200 eurot.