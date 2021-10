Vestleme Eesti aja järgi hommikul kell seitse, kui San Francisco elanikud hakkavad juba magama sättima. Milline näeb välja sinu päev Minerva ülikooli tudengina?

Tavaliselt lähen hommikul kell kuus jooksma, see annab energiat terveks päevaks. Tagasi tulles teen natukene joogat. Seejärel lähen tundidesse. Enne töötan läbi hästi palju materjali, et oleksin valmis aktiivselt tunnis osalema.

Mul ei ole veel eriala, esimene aasta on sissejuhatus. Õpime, kuidas õppida, teaduste aluseid, sissejuhatust sotsiaalteadustesse, kirjalikku ja suulist väljendusoskust, andmete analüüsi ja programmeerimist.

Kui kiiresti Ameerika eluga kohanesid?

See oli tegelikult väga lihtne, sest kaks aastat tagasi sattusin FLEXi programmi kaudu sattusin vahetusõpilaseks Kansas Citysse. See arendas hästi kohanemisoskusi. Minule ei ole oluline, kus ma täpselt viibin. Kohanen igal juhul.

Kas otsustasid juba vahetusõpilasena, et pead Ameerikasse tagasi saama?

Üldse mitte. Pärast seda ma otsustasin, et ei lähe mitte kunagi Ameerikasse. Aga nägin, et paljud FLEXi programmi vilistlased jälgivad sotsiaalmeedias Minerva ülikooli. Lugesin selle kohta ja sain aru, et just see ülikool on minu jaoks.

Valisin Minerva ülikooli esiteks kogukonna järgi: meie klassis on 180 tundengit, kes esindavad 60 rahvust. Just nii mitmekesist sõpruskonda tahan eluks saada, et kõik minu järgmised unistused täituksid.

Teiseks oli minule oluline multidistsiplinaarsus. Eriala valime alles aasta lõpus: koostame koos juhendajaga oma õppekava ja valime ained.

Olin Eestis ettevõtte Edukoht kaasasutaja [sotsiaalne ettevõte, mis õpetab lastele ja noortele programmeerimist − toim.] ja nägin, et mitte ühtegi probleemi ei saa lahendada ühe eriala tööriistaga. Tuleb kombineerida sotsiaalset, õiguslikku, majanduslikku ja psühholoogilist lähenemist. Probleemide lahendamiseks on vaja teadmisi väga erinevatest valdkondadest.

Riik ja ettevõtjad annavad noore õpetlase stipendiumi tingimusel, et sa rakendad saadud tarkusi Eesti hüvanguks. Kas see piirab sind? Ameerikas avaneksid ilmselt avaramad võimalused oma unistusi püüda.

See tingimus ei ole piirang, vaid kitsendus. Ma tahan juba praegu abiks olla ja mingil määral ka teen seda. Hea meelega räägin oma kogemusest ning aitan oma ülikoolil luua tutvusi Eesti haridus- ja teadusasutustega, et tekiks koostöö.

Tunnen, et Ameerika mulle pikemaks elamiseks ei sobi. Siin on palju keerulist bürokraatiat. Väärtustan läbipaistvust ja mugavalt kättesaadavaid riigiteenuseid, mida siin alles arendatakse. Eelistan rahu ja isiklikku lähenemist, väiksemat kogukonda.

Mulle ei meeldi USA detsentraliseeritud ja ebaratsionaalselt kallis tervisekindlustus- ja meditsiinisüsteem. Eestis üles kasvanuna ei ole ma ka USA kalliks hariduseks valmis. Suurel Ameerikal on pikk ajalugu ja suured probleemid, tänapäeva Eesti on aga oma teekonna alguses.