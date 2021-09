Tahaks, et ta suudaks linna ja inimeste heaks tõepoolest midagi ära teha. Et tema teod oleksid nähtavad.

Mina elan Tsentraali vastas. Ostsin siia korteri, kui kaubanduskeskuse asemel veel teater oli ja aknast avanes vaade haljasalale. Nüüd aga "imetlen" ma oma aknast kaupluse prügikonteinereid − olen sunnitud iga päev vahtima, kuidas tuul konteinerist prügi laiali lennutab. Sodi lendab näkku, riietele... Varem kogunesid siin ka kodutud, kuid enne eelmisi riigikogu valimisi pöördusin ma Repinski poole ning paari päeva pärast tuli nendele kogunemistele lõpp. Kaubanduskeskust ehitades lubati, et sinna pannakse sein ette, et seda prügimäge inimeste silme eest varjata. Ootame senimaani. Kolm aastat pidasin vallaametnikega kirjavahetust, kuid muutunud ei ole midagi. Seetõttu on minu meelest hea iga kandidaat, kes selle laga ära koristab või kinni katab.