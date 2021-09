‎OÜ Birger personalijuht Anton Dijev sõnas, et praegu on nende ettevõttes tööl üle 200 spetsialisti, ent kuna tootmine laieneb, vajavad nad pidevalt uusi töökäsi.

"Ootame keevitajaid, maalreid, liivapritsijaid, lukkseppi ning inimesi, kes oskavad töötada painutusmasina ja giljotiiniga. Praegu on meil kuni 15 vaba töökohta, kuid liikumine toimub pidevalt, seetõttu on meil kohusetundlikule tööotsijale peaaegu alati midagi pakkuda. Omalt poolt pakume tasuta transporti Narvast, Jõhvist, Kohtla-Järvelt ja Peipsi kandist."

Tööotsija puhul on olulised hea füüsiline vorm, kohusetundlikkus ning soov end täiustada ja õppida. Pakume väljaõpet ning ümber- või täiendusõppe võimalusi: OÜ Birger on huvitatud oma töötajate teadmiste ja oskuste suurendamisest ning on valmis neid seejuures toetama. Vajaduse korral annab ettevõte ka võimaluse ja aja kohanemiseks ning oma oskuste taastamiseks, näiteks kui inimene ei ole pikka aega oma erialal töötanud.