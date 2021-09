Aga kui tulla nende plakatite juurde tagasi, siis mida me sealt teada saame? Eriti mitte midagi peale selle, et nii mõnigi kandidaat on pildil oluliselt nooremaks ja saledamaks tehtud, kui päriselus välja paistab. Muidugi saab teada kandidaadi numbri. Ja lugeda saab ka igasuguseid loosungeid, mis enamasti üsna õõnsad. Ühed lubavad kodu korda teha, teised teatavad, et konkreetne omavalitsus on hea kodupaik, kuigi ise elavad hoopis teises maakonnas, kolmandatele tundub, et kohapeal on asjad nii hullud, et omavalitsust tuleb päästma hakata.