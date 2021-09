See aasta on näidanud, et juhitavat energiat on kindlasti vaja. Ehk selleks, et täielikult loobuda põlevkivienergeetikast, peab meil olema kindlus, et me oleme igal ajal elektriga varustatud. Kindlasti on üks kindluse andja taastuvenergia suurem tootmine, õigemini taastuvenergia salvestamise võimalus. Aga see eeldab, et taastuvenergiat on rohkem, kui me seda mingil hetkel tarbime, ja seda peab olema päris palju rohkem.