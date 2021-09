„Üks, mis inimestele väga palju korda läheb, on see, et Coop Pank on ainus pank, mis on inimese kodu lähedal,“ ütles Tank. „Näiteks Ida-Virumaal on meie kontorid igal tööpäeval avatud nii Narvas kui ka Jõhvis ja lisaks asub meie pangapunkt ka Sillamäe Maksimarketis infoleti kõrval. Kusjuures Sillamäel oleme me ainuke pank, kellel on siin olemas füüsiline esindus ja teenindus.“

Kokku on Coop Pangal 12 Eesti linnas 15 kontorit, mis on kõik avatud esmaspäevast reedeni. Lisaks sellele saavad kõik Coop Panga kliendid − nii eraisikud kui ka ettevõtjad − sularaha oma pangakontolt välja võtta ja arvele panna kõigis 330s Coopi kaupluse kassas üle Eesti.

Eelised eraisikutele ja äridele

Kõige tänulikumad on poekassas sularaha väljavõtmise ja sissemaksmise võimaluse eest just piirkondlikud ettevõtjad, kes ei pea tõmbekeskustest väljaspool tegutsedes enam oma kassaraha arvele kandmiseks suurde linna sõitma. Nad saavad kaupluse kassas oma ostude eest tasudes ka sularaha pangaarvele panna või sealt välja võtta. Lisaks saavad Coop Panga kliendid sularaha ilma teenustasuta välja võtta ka kõigi teiste pankade pangautomaatidest üle Eesti ja üle Euroopa, olenemata sellest, millise firma logo pangaautomaadil on.

Ootame oma tänaseid ja uusi era- ning ärikliente meie kontoritesse: Jõhvi kontor E-R 10.00-18.00 Puru tee 1, 41534 Jõhvi klienditugi@cooppank.ee Tel 669 0966 Narva kontor E-R 10.00-18.00 Tallinna mnt 30B, 21006 Narva klienditugi@cooppank.ee Tel 669 0966

„Nõudlus traditsiooniliste pangateenuste järele ei kao isegi ajal, mil digiteerimine toimub rekordilise kiirusega,“ kinnitas piirkonnajuht Tiina Tank. „Me oleme pank, kes päriselt soovib, et elu areneks igas Eestimaa nurgas, ja oleme valmis selle nimel ka pingutama.“

Selle tõestuseks väljastab Coop Pank võimaluse korral nii kodulaene kui ka ärilaene neile, kes vajavad seda tõmbekeskustest kaugemal. „Maksame ka oma era- ja äriklientide arvelduskonto jäägilt positiivset intressi ja anname kõikidele oma äriklientidele − nii suurtele kui ka väikestele − personaalse kliendihalduri,“ ütles Tank, kes lisas, et personaalne haldur on kliendi ja tema äri jaoks alati olemas ning aitab ja nõustab teda rahaasjade korraldamisel.

Kellele on Coop Panga teenused tasuta?

Sel aastal lisas Coop Pank ka kõikidele oma eraisiku pangakaartidele tasuta ostukindlustuse ja kaotas arvelduspaketis Rahn kuni 27aastastel ja üle 55aastastel klientidel kuutasu ning lubab neil kasutada kõiki olulisemaid igapäevapanganduse teenuseid täiesti tasuta. Ka kõik ärikliendid arveldavad Coop Panga Äripaketis tasuta, mis tähendab ka piiramatus mahus tasuta makseid.

Soodsate hindade ja sularaha hea kättesaadavuse kõrval meeldib paljudele ka see, et Coop Panga pangakaart on ühtlasi Coopi kaupluste kliendikaart, mis tagab alati kõige soodsamad hinnad ja kõige rohkem boonuspunkte. „Mitmed teistest pankadest tulnud kliendid on tunnistanud ka seda, et esmalt nad pelgasid pangavahetust seetõttu, et nad kartsid, kas suudavad veel ühe interneti- ja mobiilipangaga harjuda. Kuid pärast proovimist on nad positiivselt üllatunud olnud ja kiidavad meie digivõimaluste lihtsust ja mugavust,“ rääkis Tank.

Tank teab, et väga paljud inimesed valivad Coop Panga ka sellepärast, et hindavad eestimaisust.