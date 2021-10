Poest varastanud naine peeti kinni

Narvas elav 63aastane mees teatas politseile, et 29. septembril helistati talle võõralt telefoninumbrilt, tutvustati ennast Swedbanki töötajana ning teatati, et mehe nimele on vormistatud laen. Helistaja juhendamisel paigaldas mees enda arvutisse tarkvara. Hiljem avastas mees, et tema pangakontolt on tehtud 9500 euro ulatuses ülekandeid.