Põlevkivitööstuse dünastiast pärinev Tohver ongi valdava osa oma tööaastatest olnud seotud selle majandusharuga. Seetõttu võis olla ka mõnevõrra üllatav, et kolm aastat tagasi sai temast Ida-Viru keskhaigla haldusjuht ja nüüd sel nädalal juba kõige suurem pealik.

Ida-Viru keskhaigla on maakonnas üks suuremaid ja olulisemaid ning samas keerukamaid asutusi. Seal on üle tuhande töötaja. Sellelt haiglalt tahavad maakonna elanikud saada võimalikult kvaliteetset ravi. Seda olukorras, kus valitseb arstide puudus ja viimased poolteist aastat on suurt tähelepanu nõudnud võitlus koroonaviirusega.