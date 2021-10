"Üle saja müüja on kindlasti. Kui valimisnimekirjade telgid maha arvata, pole juurdekasv suur, lihtsalt enamik varasemaid osalejaid on kohal, kuid broneerinud suurema pinna kui esimestel kordadel," ütles Anne Uttendorf korraldustoimkonnast.

Huvi Jõhvi mihklilaadal kauplemise vastu on nii suur, et kohati oli ringiliikumine vaevaline. Ning kaupmeeste pakutav − olgu siis istikud, aiasaadused, käsitöö või midagi muud − on siinsele rahvale meelt mööda. Nagu ka tasuta raamatute laat, kirikukontsert ja mitmesugused muud lõbustused.

Kõige kõrgemal peoplatsi kohal hõljusid seekord erakondade õhupallid. Paljud eelseisvatel valimistel Jõhvi volikogusse pürgijaid olid kehastunud kokkadeks, et rahvale kõhu kaudu tõestada, et just nemad peavad järgmistel aastatel siinset poliitsuppi keetma. Valijatel on pakutud pannkookide ja hernesupi pealt siiski raske öelda, millist gurmeed või rokka peab siinne rahvas järgmisel neljal aastal helpima.