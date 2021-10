Võib öelda, et umbes kolmveerandil Ida-Virumaa elanikel on Tartu ülikooli seireuuringu alusel antikehad olemas ja sellest kolmveerandist kaks kolmandikku on saanud antikehad vaktsineerimise kaudu, üks kolmandik sellest kolmveerandist on saanud need haiguse läbipõdemisest. Nii esimese kui ka teise laine ajal oli Ida-Virumaal tegelikult levimus kõrgem, ka koormus tervisesüsteemile kõrgem, aga selle võrra on kolmandas laines kaitstuse tase Eesti riigi keskmisega umbes sama.