Hariduses on esmatähtis omandatud teadmiste kvaliteet ja koolides pakutavate võimaluste paljusus. Jõhvi vene põhikooli tuleviku kahtluse alla seadjad ja paanika külvajad peaksid kõigepealt peeglisse vaatama, sest hirmude allikas peitub neis endis.

Samas on loomulik, et hariduse kõrge kvaliteet eeldab tänapäeval riigikeele oskust tasemel, mis avab soovijatele kõige paremate gümnaasiumide uksed Eestis. Siia lisandub ka demokraatlik juhtimisstiil, avatus uutele ideedele ning koostöö teiste koolidega.

Kõik see kehtib nii Jõhvi Vene Põhikooli kui Jõhvi Põhikooli kohta. Esmatähtis on koostöö Jõhvi Gümnaasiumiga, kutsehariduskeskusega ja huvikoolidega, sest lapse üldpädevuste areng sünnib just sellises koostöös. Kindlasti peab sellesse koostöömudelisse kuuluma ka uus Jõhvi tehnoloogiakool.