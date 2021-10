Aga kui me vaatame ka teiste meie maakonna omavalitsuste valimisnimekirju, siis näeme pahatihti sealgi tendentsi, et nii-öelda senise võimu nimekirjades on kõige rohkem inimesi, kes oma leiva omavalitsuse eelarvest või sellele kuuluvast asutusest saavad.

Ühest küljest öeldakse muidugi, et küllap erinevate asutuste juhid-spetsialistid ongi pädevamad meid volikogudes esindama. Ent teisalt pole nad volikogus kunagi oma tegevuses vabad. Kui ülejäänud volikogulasi seovad ehk põhimõtted, parteidistsipliin vms, siis omavalitsustöötaja on sunnitud volikogus kogu aeg silmanurgast valla-linna tegevjuhtide poole kiikama, olles ise samal ajal nende tööandja. Selline saadik on valijale suhteliselt kasutu, kui tal puudub vaba algatustahe, soov pidada debatti oma tegelikest põhimõtetest lähtudes või suhtuda kriitiliselt võimulolijate tegevusse ka siis, kui ollakse ühes fraktsioonis. Sest ta peab alati arvestama, et ausus võib maksta töökoha.