Tundmatu ründas noorukit ja lõhkus ta ratta

Politsei sai teate, et 3. oktoobril lõi tundmatu mees Toilas Ranna tänaval 17aastast noormeest ja lõhkus tema jalgratta. Kahjusumma on ligikaudu 500 eurot. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.