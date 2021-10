Küll aga on need sümboolsed kingitused presidendi poolt selge torge Narva linnavõimudele, kes pole aastaid kõikvõimalikel ettekäänetel suutnud vabaneda punamõrtsukate tänavanimedest. Ants Liimets on Narvas Eesti seltsi vedajana ka ise pikka aega võidelnud nende tänavanimede muutmise eest. Nüüd, kus tal on uued sildid pihus ja linnapea võim, võiks ju tänavanimed kähku ära muuta. Aga mitte selleks ei andnud teda paariks kuuks linnapea tooli istutanud keskerakondlik volikogu talle volitusi.