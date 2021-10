JUHTKIRI ⟩ Haigla on Ida-Viru selle sajandi edulugu

Tõsi on see, et betoon ja ka tehnika üksi ei ravi. Kõige tähtsamad on need inimesed, kes neis uutes hoonetes toimetavad. Peaaegu kõik väljaspool suuremaid keskusi asuvad raviasutused tunnevad puudust nii arstidest, õdedest kui ka teistest haiglatöötajatest. Ida-Viru keskhaigla ei ole selles erand.

Kuid ilmselge on ka see, et nüüdisaegsed töötingimused on tugev argument selleks, et veenda meedikuid siia tööle asuma. Üsna edukas on haigla olnud ka kolmandatest riikidest arstide siia tööle saamisega. Paljud neist on siin küllaltki hästi kohanenud, sulandunud Eesti ellu ja saanud selgeks ka eesti keele vahel pareminigi, kui osa meedikuid, kes on siin elanud kogu senise elu.