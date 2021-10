Huvitav on meenutada, et ka selline merega mitte seotud tööala viis mind aeg-ajalt taas merele, täpsemalt sadamatesse. Oli mitmeid kordi, kui uued seadmed, mida vabrik välismaalt tellis, ei jõudnud mitte Tallinna sadamasse, vaid miskipärast Musta mere sadamatesse. Nii tuli tellitud seadmetele järele sõita ja need sihtkohta toimetada.

Tuleme nüüd jutujärjega taas Ida-Virumaale tagasi. Kui palju on teil võimalik kohaliku eluga kursis olla, kui igapäevaselt olete pealinna elanik?

Virumaa eluga olen kursis, suhtlen oma sõprade ja tuttavatega. Ida-Virumaast räägitakse Eesti meedias väga palju, mitte alati küll heas valguses.

Iseloomustage kohaliku omavalitsuse tööd, eelkõige linnavolikogu tegemisi. Nagu öeldakse, kõrvalt näeb asju teravamalt...

Ma ütleks nii, et ei ole näha seda tööd! Mina näen volikogu tegemisi selliselt, et numbritele lisatakse ka asjalikud argumendid. Tundub, et raharaiskamist on üleliia palju. Näiteks meie spordihallid ei vasta rahvusvahelistele standarditele, seal ei ole võimalik korraldada rahvusvahelisi võistlusi. Spordihall pole ikkagi koht, kus saab kontserte või diskoõhtuid korraldada.

Samasse ämbrisse on astutud ka uue ujula puhul. Pole üldse arvestatud, kuidas seda spordirajatist tulevikus ülal pidada. Halduskulud on ujula puhul väga suured: on vaja vett puhastada, maja peab olema soe, töötajad vajavad väärilist palka. Eestis on praegu ainult kaks 50meetrist ujulat. Kohtla-Järve uus ujula oma 25 meetriga ei ole kindlasti suurvõistluste koht. Oleme hea teenimisvõimaluse enda jaoks kaotanud. Saan aru, et Kohtla-Järvel jäi suurema ujula ehitamiseks raha puudu, aga samas polnud ka mingit soovi teha koostööd naabrite, Jõhvi, Lüganuse või Toilaga.

Vahetult enne meie vestlust (vestlus leidis aset 18. septembril − toim.) käisin spordihoones, kus treenisid raskejõustiklased. Treeninguruumis puudub elementaarne sanitaarremont! Samas on ruumide rendihinnad viimaste aastatega kolm-neli korda tõusnud. Kuidas niimoodi saab? See pole õige! Ja selles ruumis peavad sportlased valmistuma maailmameistrivõistlusteks?!

Ma ei saa nõustuda olukorraga, kus spordirajatistesse võetakse tööle ainult tutvuste ja sugulaste kaudu. Täiesti ebanormaalne on väärikate sporditegelaste ja veteranide töölt kõrvaldamine. Inimestel jäävad pooleli huvitavad projektid, mida toetab Kultuurkapital. Räägin siin Ilmar Talustest, aktiivsest sportlasest, kes korraldas rahvaspordiüritusi ja matkapäevi. Tuletan meelde, et Ilmar Taluste on Kohtla-Järve linna aukodanik.

Aga meie näeme ju linnajuhte pidevalt mitmesuguste võistluste avamisel. Kas tegemist pole n-ö topeltstandarditega?

Just nii see on! Mälestuspingi avamisel või sportlaste autasustamisel trügitakse esiridadesse. Tähtis on ju ennast näidata. Selline käitumine ei mahu ühessegi raami!

Täiesti loogiline, et spordiga seotud teemad on teile südamelähedased. Valimisliit Progress korraldas valimiste eel küsitlusi, et selgitada välja linnaelanike aktuaalseid probleeme. Mis jäi nendes küsitlustes eriti eredalt kõlama?