ÜKS KÜSIMUS ⟩ Millal õiglase ülemineku fondi positiivset mõju Ida-Virumaal näha ja tunda saab?

Riigihalduse minister JAAK AAB:

Tahame, et osa meetmeid, eriti need, mis on seotud ettevõtlusega, saaks käima juba järgmise aasta esimeses kvartalis. Kui valitsus kinnitab õiglase ülemineku kava jaanuaris, siis saaksid ministeeriumid nende toetuste taotlemise konkursid õige pea välja kuulutada.

Eesmärk on hoida tempot, et kui poliitilised otsused on tehtud, saaks kohe startida. Innustan ka teisi ministreid asjakohaseid määrusi kirjutama.

Edasi oleneb väga palju ettevõtjatest, kui kiiresti nemad suudavad tegutseda. Üks eelis on, et Ida-Virumaal on olemas tööstuspargid, kus on pikka aega nõudvad planeeringud tehtud ja taristu välja ehitatud. Need, kes sinna ettevõtteid tahavad teha, ei pea sellele enam aega kulutama. Kui toetusotsus on tehtud, saab kohe hakata projekteerima ja ehitama.