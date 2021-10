Viimaste aastakümnete kohalike valimiste ajalugu on näidanud, et kui hääled on loetud, on osa vähetuntud kandidaatide nimede taga nii suur häälte arv, et paljud kohalikus poliitikas aastaid aktiivselt osalenud ei saa selle lähedalegi.

Või kogub ootamatult priske häältesaagi mõni munitsipaalasutuse juht, kes pole kohaliku elu korraldamisel millegi erilisega silma paistnud. Või taas mõni volikogu liige, kes pole neljal eelneval aastal teinud ühtegi ettepanekut ega ka avalikkuse ees mingil moel aktiivsust üles näidanud. Ta on ainult vaikides hääletanud, nii kuidas võimulolijaile parajasti vaja on. Aga kui tulevad taas valimised, on neil sada või rohkemgi häält hopsti olemas.

"Need on selgelt ostetud hääled!" ütlevad selle peale sageli kibestunult tagasihoidlikuma tulemuse saanud kandideerijad, kes on aastaid palehigis püüdnud kohalikku elu edasi viia ning kulutanud aega, närve ja raha oma ideede tutvustamiseks head tava järgides valimiskampaanias. Nad teavad, kui raske on saada valijalt kätte teenitud palka. Kui saad pingutusele vaatamata valimistel lüüa tegelastelt, kellest seda ei võiks oodatagi, siis tekibki võrdlus võidujooksust steroide täis benjohnsonitega. Kaob isu edaspidi valimistel osaleda või tekib kiusatus hakata ka ise samu võtteid kasutama.

Mida suurem on valimistest osavõtt, seda tühisemaks muutub ebaausal teel saadud häälte osakaal ja mõju.

Asi pole selles, et valimistel ei võiks olla üllatusi. Kandidaatidel on ka oma X-faktor, osale hakkavad hääled külge, teistele mitte. Ent kui selliseid ebaloogilisi "üllatusi" on palju, siis ei kõnele need pigem mitte juhusest, vaid sihipärase mustri "punumisest", kuidas valimistulemusi ebaausate võtetega mõjutada.

Ka politsei on varasemate aastate kogemuse põhjal võtnud neil valimistel erilise luubi alla neli Ida-Virumaa omavalitsust: Narva, Kohtla-Järve, Jõhvi ja Sillamäe. Iseasi, kas sellega peale manitsussõnade midagi veel kaasneb.

Peaaegu kõikidel eelnevatel kohalikel valimistel on ajakirjanikud paljastanud konkreetseid näiteid, kuidas häälte ostmine käib. Üksikutel juhtudel on ka politsei alustanud menetlust ning mõned tegelased, kes näiteks neli aastat tagasi viie või kümne euro eest hääli ostsid, on saanud ka trahvi. Karistada on saanud üldjuhul selle ahela viimased lülid, aga mitte nende skeemide korraldajad ja ammugi mitte need, kes sellest pettusest valimistel otsest kasu saavad.

Näib, et menetlusse jõudnud juhtumid on vaid jäämäe tipp. Praegu pole vahelejäämise tõenäosus kuigi suur, karistused on sümboolsed. Võita on pigem rohkem kui kaotada.

Omaette valdkond on tegutsemine nii-öelda hallil alal. Ere näide tänavusest sügisest on, kuidas ühe Narva kooli direktor saatis õpilastega vanematele kirja, andes selles mõista, et kui nad valimistel tema poolt ei hääleta, siis ei pruugi koolil, kus nende lapsed õpivad, edaspidi hästi minna.