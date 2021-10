Inimestel, kes on kuritegude eest süüdi mõistetud ja ka karistuse ära kandnud, on õigus valimistel kandideerida samamoodi nagu ka kõigil teistel kodanikel. See on seaduslik õigus, mida ei ole põhjust kahtluse alla seada, kuigi see võib tunduda kellelegi ilmselt ka arusaamatuna.