Mõlemad viimastel aastatel volikogus vastamisi olevad seltskonnad on jaotanud oma kandidaadid kolme valimisnimekirja vahel. Praegused võimulolijad on valimisliitudes Meie Vald, mida veab reformierakondlasest vallavanem Andrea Eiche, lisaks on eraldi Reformierakonna nimekiri, mille esinumber on endine Kiviõli kooli direktor Heidi Uustalu, ja valimisliit Meie Koduvald Lüganuse, mille esinumber on volikogu esimees Risto Lindeberg.