Ilmselt sobis saadud ettekujutus talle, sest nüüdsest on Kuuse Jõhviga tunduvalt tihedamalt seotud, kuna sel nädalal sai teatavaks, et just tema võtab Priit Kamalt üle justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri ameti. See töökoht asub Jõhvis ja Kama avardas selle ameti mõju kogu maakonnale. Kama on pälvinud ka Ida-Virumaa aasta tegija tiitli. Ühelt poolt on Viru vangla üks suuremaid tööandjaid Jõhvis. Samas veab vanglate asekantsler ka kohalikku riigiametnike klubi, mis korraldab kogu maakonna jaoks olulisi sündmusi, nagu näiteks hiljutine õpetajate tunnustamise gala.