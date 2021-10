Kuigi peaaegu kõik Jõhvi volikogusse pürgivad erakonnad ja valimisliidud lubavad stabiliseerida võimupöörete keerisesse sattunud võimu, on see võimalik vaid juhul, kui volikogus saavad selge ülekaalu jõud, kel on ühine arusaamine valitsemiskultuurist ja kes suudavad kokkulepetest kinni pidada.