JUHTKIRI ⟩ Ärme jäta kandidaate oma häälega premeerimata

Ilmselt on nende seas ka neid, kes pürgivad võimule eelkõige omakasu huvides, olgu selleks hea töökoht munitsipaalasutuses või soov saada tellimusi oma firmadele või midagi muud.

Aga usume siiski, et suuremat osa neist ajendab nii-öelda oma nahka turule viima siiski tahtmine teha midagi selleks, et kodukandis elu paremaks muutuks. Kui oled vabatahtlikult pürgimas võimule, siis tuleb olla valmis ka kriitikaks ja oma mineviku lahtiriietamiseks. See on demokraatlikus riigis tavapärane.

Kõik kandidaadid ei ole oma plaanide ja lubaduste sõnastamisel ühtemoodi osavad professionaalsete poliitikutega. Kaugeltki kõigil ei ole olnud kampaanias ka parteilist tuge. Paljud on kulutanud kandideerimiseks oma vaba aega ja võib-olla ka närve ning isiklikku raha. Kui ka häältesaak pühapäeva õhtul loodetust kesisemaks jääb, siis vähemalt ühe elukogemuse võrra on paljud jälle rikkamad ning loodetavasti ei kustu see valimiste-eelne aktiivsus pärast valimisi.

On tänuväärne, kui valijad premeerivad oma häälega neid kandidaate, kelle puhul on usku, et nad on kodukoha patrioodid, tahavad selle kandi jaoks midagi head ära teha ning on selleks ka võimelised. Kui võtta pisutki aega ja süüvida kandidaatide nimekirjadesse, siis küllap leiab igaüks endale sobiva kandidaadi.