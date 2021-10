SISUTURUNDUS ⟩ Kui hoolid Jõhvi paremast tulevikust, siis tule valima!

See on võimalik vaid siis, kui jätame passiivsuse ja lõpetame ühise jõuga Jõhvi omavalitsusvõimu kasutamise isiklikes, ärilistes või erakondlikes huvides.

Valimisliit Üheskoos Jõhvi Eest ühendab neid, kes oma kodukoha parema käekäigu pärast südant valutavad. Siia kuulub inimesi erinevatest vanuserühmadest ja rahvustest, aga ka mitmete erakondade nii praegusi kui endisi liikmeid (Isamaa, sotsiaaldemokraadid, EKRE, Keskerakond, Eesti 200). Mitmed nimekirja liikmed on olnud tihedalt seotud ka Reformierakonnaga. Meie jaoks on Jõhvi huvid aga alati kõrgemal erakondlikest huvidest.

Oleme valimisliit, kuhu on koondunud mitmed aktiivsed Jõhvi noored, kes unistavad oma koduomavalitsuse noortepärasemaks muutmisest ning noortele suurema sõnaõiguse andmisest neile oluliste küsimuste arutamisel. Aga mis on kõige tähtsam: selliste töökohtade tekkimisest Ida-Virumaa keskregiooni, mis võimaldavad noortel teha teoks tulevikuunistusi oma armastatud kodukohas ning tulla siia tagasi elama pärast kõrgkooli lõpetamist.

Austame ja väärtustame ka Jõhvi minevikupärandit. Meie jaoks on häbiväärne kõik see, mis seotud Jõhvi kalmistuga. Meile on oluline, kuidas näeb välja Jõhvi keskväljak või millises olukorras on meie koduomavalitsuse teed ja tänavad. Ükski omavalitsus ei tohi olla hoolimatu oma kodanike murede vastu.