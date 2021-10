TIIT SALVAN ⟩ Toila võimu noorenduskuur

Positiivne on kahtlemata paljude noorte kandideerimine volikogusse. See on konkreetne kogukondade võit lõputu kaasamise ja noortele mõtlemise juttude juures. Selja taha hakkab jääma aeg, kus räägime noorte olulisusest volikogu töös ja samas noorimad volikogu liikmed peavad lähimal ajal poolsaja aasta juubelit või ongi see neil juba peetud.

Jääb soovida, et päriselt noored, kes volikogus koha sisse võtavad, leiavad aja ja teevad endale selgeks, millest koosneb vallaeelarve, kelle jaoks (Ärimehed? Ametnikud?) ja milleks on vaja valla üldplaneeringut, mida just praegu koostatakse, ning mida teha siis, kui katkise plaadina hakkab koosolekutel kõlama: aga selle jaoks meil pole raha! Raha on alati, küsimus on, kuhu ja milleks see kulub.

Noored on lasteaedade ja koolide puhul liikuma panev jõud, kelle õigus ja ka kohus on nõuda parimaid tingimusi nii oma laste kui kogukonna heaks. Kui mõnes kohas pädev õpetaja puudub, laste arv rühmaruumis ületab seadusega lubatut või lapse koolilaual seisva arvuti vanus läheneb 10 aastale, küsib ta lihtsalt siira küsimuse: miks nii on? Ning nõuab konkreetset vastust ja ei rahuldu udujutuga meie helgest tulevikust.

Valimised on lõppenud. Kui rahva poolt järgmisele volikogu koosseisule antud mandaati saaks väljendada sõnadega, teeksin seda nii: tee teistele seda, mida tahad, et sinule tehakse, sest volikogu saadikute tõehetk on valimispäev, mil valijad annavad hinnangu senistele saadikutele ning piisava krediidi uutele tulijatele.

Palju õnne kõigile valituks osutunutele! Hoidkem meeles antud lubadusi ning nähkem otsuste valguses alati kodanikke ja mitte ainult paragrahve. Usun, et Toila vallas on nüüd saanud läbi pikalt kestnud vaikiv ajastu, sest kindralstaap on langenud.