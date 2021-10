Kohtla-Järve uus spordikeskus püüab aasta puitehitise tiitlit

Konze sõnul muutuvad puitehitised iga aastaga aina julgemaks ja huvitavamaks ning Kohtla-Järve spordikeskus on siinkohal hea näide, kuidas suur ning mitmeid elamusi ja teenuseid pakkuv suurhoone on maitsekalt ning jätkusuutlikult ehitatud.

"On tunda, et arhitektid on hakanud omaks võtma puitu kui materjali, millega projekteerida keskkonnale mõeldes. Kui aastakümneid on projekteeritud suurenisti kasumile mõeldes, oleme selgelt jõudnud uude ajastusse, kus on esikohal keskkond ja süsinikuneutraalsus," sõnas ta.