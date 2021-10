Vägivallatses poes

17. oktoobril tuli teade, et 34aastane meesterahvas lõi Narvas Tiimanni tänava toidukaupluses 29aastast meest. Juhtunu täpsed asjaolud on selgitamisel.

Ründas hotellis

Politsei sai teate, et 17. oktoobril lõi 56aastane mees Kohtla-Järvel Kalevi tänava hotellis oma tuttavat 61aastast meesterahvast ning tekitas talle kehavigastusi. Politsei pidas ründaja kinni.

Vargad käisid Kiviõli ettevõttes

15. oktoobril teatati politseile, et viimastel päevadel on Kiviõli ettevõtte territooriumilt varastatud kaableid ja seisvast töömasinast kütust ning lõhutud kaks trafot. Kahjusumma on ligi 3000 eurot.