JUHTKIRI ⟩ Valimised panid poliitilise igikeltsa sulama

Kõige ulatuslikumad ja suurema mõjuga on need tulemas Narvas, kus veerand sajandit kestnud Keskerakonna võim on langemas. Katri Raigil õnnestus kasutada ära korruptsiooniskandaalidest ja omavahelistest tülidest räsitud Narva keskerakondlaste peataolek ning panna kokku selline omanimeline valimisliit, mis suutis võita poolte Narva valijate usalduse. Koos Eesti 200ga on Narvas põhimõttelise võimupöörde tegemine käeulatuses. Kui see korda läheb, on sel positiivne mõju kogu maakonna käekäigule.

Kohtla-Järvel jääb Keskerakond seekord ilmselt veel võimule, aga üldsegi enam mitte nii kindlalt, nagu nad on harjunud. Kui varem kõlas volikogus opositsiooni poolelt vaid Eduard Odinetsi "soololaul", siis nüüd on seal juba kammeransambel. Kohtla-Järve valijad näitasid linna juhtivatele poliitsaurustele ühemõtteliselt trääsa ja küllap paneb see Keskerakonda oma poliitikat selles linnas pisutki muutma.

Märgiline on samuti, et maakonnakeskuses sai valijatelt tugeva toetuse Vallo Reimaa valimisliit, mis annab usku, et võimumängudega omadega puntrasse läinud vallavõimu õnnestub taas normaalsele teele juhatada.