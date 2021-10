ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas plaanite taas opositsioonita volikogu?

Seda on vara öelda. Valimiseelsetes debattides jäi mulje, et kõik teised nimekirjad on üksteist leidnud ja meie oleme üksi. Linnades on selline opositsiooniks ja koalitsiooniks jagunemine tähtis, kuid väikeses maakohas, kus kõik üksteist tunnevad, on tegelikult ju kõik ühe asja eest väljas. Jah, nüanssides võib olla erinevusi. Nagu näiteks gümnaasiumihariduse andmisega jätkamise teema. Praegu tõstsime selle teema laualt ära, aga minu meelest pole see õige, et me seda päevakorda ei võta ning ei aruta. Kas siis pea jaanalinnu kombel liiva alla peitmine on parem?