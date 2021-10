Ahtmelasi pahandab rikkis valgusfoor

"Ja pole kellegi asigi! Oleme sada korda linnavalitsusse helistanud. Sealt öeldakse, et küsimusega tegeldakse," on Ahtmes elav Jekaterina [tema kontaktandmed on toimetusel olemas] nördinud. "Muidugi on ju mõttekam kulutada valimiste eel raha koleda ratta- ja rulapargi rajamisse, selle asemel et valgusfoor korda teha. Küll autod ja jalakäijad ise kuidagi hakkama saavad. Kui juhtub õnnetus ja keegi viga saab, siis on juba hilja risti ette lüüa..."