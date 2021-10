LEA RAND ⟩ Pärast kaklust rusikatega ei vehita

Olen pea kakskümmend seitse aastat töötanud Toila valla allasutuses, üle elanud mitu volikogu ja vallavalitsust, kõrvalt näinud mitmeid valimisperioode ning pean ütlema, et nii inetut ja madalat valimisvõitlust pole ma varem näinud.

Tiit Salvan toob välja kandideeriva valimisliidu aktiivse tegevuse sotsiaalmeedias. Me elame 21. sajandil ja sotsiaalmeedia on suur osa meie igapäevasest elust ning see, et enne valimisi seal endale reklaami tehakse, on täiesti tavaline. Sama tegid ju ka valimisliidu Terve Meie Kogukond liikmed.

Aga kui meie valimisliidu inimesed jagasid seal lisaks fotodele ka oma mõtteid ja eesmärke, siis vastaspoole põhienergia kulus sellele, et levitada valeinfot, tekitada intriigi, demagoogitseda. Loomulikult pidime me sellele ka vastama ja tegelikku olukorda selgitama.

Tundub, et Tiit Salvani mälu on valikuline.

Pidevalt toodi enne valimisi ja tuuakse nüüdki välja vähene suhtlemine inimestega. Jah, tõesti, meie valimisliidu inimestel ei ole aega hommikust õhtuni kusagil kaupluse ees inimestega suhelda ja nänni jagada. Selle asemel tehakse oma igapäevast tööd ning selle käigus suheldakse ka inimestega, kuulatakse nende arvamusi, rõõme ja muresid.

Kui rääkida "loosunglike sõnumite laviinist" ja sellest, et "suurim tähelepanu võinuks siiski kuuluda konkreetsetele ideedele või probleemilahendustele", nagu arvamusloos välja toodi, siis tahaks tulla valimisliidu Terve Meie Kogukond lubaduste juurde. Mida me seal näeme?

Just täpselt neidsamu loosunglikke sõnumeid, kusjuures kolmekümne viiest "lubadusest" on neliteist juba tehtud või on protsess käimas. Olgu see siis vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamine, nõuetele vastav ja tõhus jäätmete liigiti kogumine, lastevanematele koolituste korraldamine, nüüdisaegse õpikeskkonna rajamine, lasteaia lisarühmade avamine, koostöö päästeametiga, MTÜde toetamine, valla teede ja hoonete korda tegemine jne.

Pikaaegse omavalitsuse staažiga inimesena peaks Tiit Salvan olema kursis ka sellega, et valla dokumendiregister on juba aastaid elanikele nähtav ja volikogu istungid on üldjuhul alati olnud avatud.

Samuti näeme sealt programmist lubadusi, mis tegelikult ei sõltu ei volikogu ega ka vallavalitsuse tegemistest või tegemata jätmistest. Näiteks on väga keeruline tagada õppetööd toetavate tugisüsteemide olemasolu, sest selle valdkonna spetsialiste on meie piirkonnas väga raske leida.

Tiit Salvan peaks selle teemaga hästi kursis olema, sest see on läbi käinud ka hariduskomisjonist, mille liige ta oli. Või perearsti vastuvõtuks Vokas tingimuste loomine. Tingimused on valla poolt loodud, kuid perearsti konkursi korraldab siiski terviseamet.

Täiesti arusaamatuks jääb lubadus "taasavame Toila sadama ja ranna-ala elanikele". Kas see on siis praegu suletud? Sama lubadus jätkub: "Vabastame valla eelarve sadama majanduskuludest." Kas müüme sadama maha ja homme on meil erasadam, mis siis võib tõesti lukku minna?