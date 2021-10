Kohtla-Järve volikogu eelmistes koosseisudes, kus domineeris ülekaalukukalt Keskerakond, oli hääletused enamasti ühepoolsed. Uues volikogus on suur kaal iga saadiku häälel. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Kohtla-Järvel võimu võtta püüdval nelikliidul on praegu üks tugev liim, mis neid koos hoiab. See on tahe saada lahti ligemale veerand sajandit Kohtla-Järvet valitsenud keskerakondlikust seltskonnast.