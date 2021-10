Kui kokkulepped ja hääled järgmisel esmaspäeval volikogu istungil peavad, siis võib see ka õnnestuda. Aga selge on, et edasi läheb valitsemine äärmiselt keeruliseks.

Häälte ülekaalu 13:12 puhul kujuneb uus võimuliit niiöelda noaterakoalitsiooniks, kus kulub kõvasti energiat ja tähelepanu võimu kooshoidmiseks ja valvamiseks, et vastasleer, kedagi üle ei meelitada. Liitu pole lihtne koos hoida, kui üks liidritest, Eduard Odinets, kavatseb selle kõrvalt jääda ka riigikogusse, osad on hõivatud igapäevaselt koolide juhtimisega ja osadel liikmetel pole riigikeeleoskus just kõige tugevam külg.

Pealegi on loodavas liidus nelja erisuguse jõu esindajad, kellest pooltel puudub nii kohaliku kui ka igasuguse muu poliitika kogemus. See võib mingil ajal ka plussiks osutuda, et tuua halli majja värsket õhku. Mõnda aega viib edasi ka entusiasm, aga ühel hetkel ei pruugi vaid sellest piisata.

Samas tuleb arvestada, et nelja eri jõu puhul on vastuolud kerged tekkima. Mesinädalatel ei paista need lihtsalt välja. Nagu ka igaühe varjatud huvid. Lisaks on üks osapool − valimisliit Progress − nii selle liikmete töökohtade kui ka valimiskampaania kaudu väga tihedalt seotud aastakümneid nii Kohtla-Järve kui Jõhvi poliitikat mõjutanud kommunaalärimehe Nikolai Ossipenko firmade ja propagandakanalitega. Tema leeriga kokku minek heidab paratamatult varju ka võimuliidu ülejäänud osapooltele.

Ei ole kahtlust ka selles, et opositsiooni tõrjutav Keskerakond kasutab vastasleeri kogenematust igal võimalusel ära.

Nelikliidule võiks anda püsivust eelkõige see, kui vähemalt kolme-nelja saadikut õnnestuks veenda Keskerakonna leerist enda poole üle tulema.