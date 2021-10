Üle 94% inimestest, kes on haiglates intensiivravil, on vaktsineerimata.

Kui inimene on negatiivne, ei kaitse test teda selle haiguse saamise eest. Kui ta on vaktsineerimata ja keegi seda haigust kannab, kui ta puutub teiste inimestega kokku, siis ta võib haigeks jääda isegi siis, kui tal on negatiivne test tehtud. See tähendab, et tema ei ole ohtlik teistele, küll aga teised võivad olla ohtlikud temale. Lähtudes eesmärgist, et haiglad peaksid vastu ja ei peaks suures ulatuses piirama plaanilist ravi, sai selline otsus tehtud.