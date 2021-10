Selleks, et toetada majandust, inimesi ja keskkonda piirkondades, mida ootavad protsessis ees olulised sotsiaal-majanduslikud väljakutsed, on Euroopa Liidus loodud nn õiglase ülemineku fond, kust Eesti saab üleminekutegevusteks toetust. Kui kaugel me üleminekuprotsessiga oleme?

Jagamisele läheb 354 miljonit eurot

Paar nädalat tagasi jõudsime olulise verstapostini: valmis sai esialgne õiglase ülemineku territoriaalne kava. Kuna kava koostatakse 2021.-2027. aasta perioodi tõukeraha rakenduskava lisana ja räägitakse Euroopa Komisjoniga läbi samas protsessis, siis on praegu avalikul väljapanekul kogu Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide dokumentide pakett, millest õiglase ülemineku kava moodustab vaid ühe osa.

Õiglase ülemineku fondi on plaanis rakendama hakata ehk toetuste taotlemise voorud välja kuulutada juba 2022. aasta esimeses pooles.

Pakett määratleb eesmärgid kokku 3,37 miljardi euro ulatuses toetuste kasutamiseks järgmise seitsme aasta jooksul. Ida-Viru üleminekufond moodustab sellest summast 340 (koos tehniliste kuludega 354) miljonit eurot.

Kõiki inimesi ja organisatsioone oodatakse tegema ettepanekuid, kuidas seda Eestile suunatud toetusraha parimal moel kasutada. Ettepanekuid saab teha 1. novembrini. Oluline on meeles pidada, et avalikule väljapanekule on suunatud töödokumendid, mille sisu võib veel muutuda lähtuvalt avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekutest ning Euroopa Komisjoniga läbirääkimistest.

Enim rõhku ettevõtlusele ja elukeskkonnale

Kava järgi plaanitakse õiglase ülemineku fondi raha jaotada kahte tegevussuunda: "Mitmekesine ja nutikas ettevõtluse areng" ning "Atraktiivne elukeskkond".

Esimese tegevussuuna eesmärk on aidata ümber korraldada ning mitmekesistada Ida-Viru piirkonna majandust ja tööjõudu. Selle suuna sees on ette nähtud toetada ettevõtluse teadusmahukuse tõstmist, väikeettevõtluse arengut ning suuri tööstusinvesteeringuid. Siia lisanduksid toetused inimeste ühelt töökohalt teisele liikumiseks ning töötajate ümberõppeks.

Teine tegevussuund käsitleb ülemineku sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja kogukondlikke aspekte, sealhulgas näiteks kaevandamisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamist, piirkondlike algatuste toetamist, investeeringuid sotsiaalse sidususe suurendamiseks. Tegevussuundade omavahelised osakaalud on 80/20 ehk 80% rahast läheb ettevõtlusele ning 20% elukeskkonna toetamiseks.

Selline jaotus on pika koostööprotsessi tulemus. Kava koostamiseks oleme korraldanud väga laiapõhjalise partnerluse, sh oleme loonud õiglase ülemineku kava koostamist jälgiva ning 18 osapoolest koosneva juhtkomisjoni. Toimib regionaalne õiglase ülemineku platvorm, mille tööd korraldab Ida-Viru omavalitsuste liit. Töötame mitme võrgustikuga, korraldame avalikke seminare, kirjalikke konsultatsioone, kohtumisi fookusgruppidega, arutelusid jm.

Ülemineku hetkeseis

Oleme praeguseks valmis saanud õiglase ülemineku kava täisversiooni, arutanud seda mitmel korral Euroopa Komisjoniga ning suunanud selle avalikule väljapanekule.

Koostöös ministeeriumide ja partneritega oleme arendanud õiglase ülemineku fondi raames plaanitavaid konkreetseid meetmeid.

Juunis oli kolm väga põhjalikku fookusgrupi arutelu teadmusmahukuse meetme kujundamise teemal: läbi said arutatud võimalikud valdkonnad, erisuguste tegevuste (rakendusuuringud, pilootprojektid, ettevõttesisene teadusarendus) prioriteetsus, koostöövõimalused. Samasugused seminarid, töötoad ja arutelud on olnud ka teistel teemadel: tööturumeetmed, haridus, omavalitsuste investeeringud.

Septembri keskel tegime ka n-ö sünkroniseerimise koosolekut, mille eesmärk oli rääkida omavahel läbi kõik õiglase üleminekuga seonduvad tegevused nii, et nendest vormuks ühtne "õmbluste ja aukudeta" pakett. Vaatlesime fondi võimalusi ja väärtust kolme konkreetse huvigrupi − kohaliku noore, kohaliku ettevõtja ja põlevkivisektori töötaja vaatenurgast. Selle tulemusel võtsid meetmed reaalse ja käegakatsutava kuju: paika said täpsed sihtgrupid, valikukriteeriumid jm.

Septembri lõpus käisime koos juhtkomisjoni liikmete ja fondi eest vastutavate ametnikega Ida-Virumaal. Osalesime seal regionaalse õiglase ülemineku platvormi koosolekul, Hollandi ja Saksamaa saatkondade korraldatud üleminekuteemalisel seminaril ning tutvusime Ida-Viru elukeskkonna ja oludega reaalselt kohapeal.

Mis saab edasi?

Pärast eurotoetuste paketi, sealhulgas Ida-Viru õiglase ülemineku vahendite kava väljapanekut viiakse dokumentidesse sisse võimalikud muudatused ja järgmise aasta alguses kinnitab need valitsus. Nende dokumentide alusel sõlmivad Euroopa Komisjon ja Eesti riik partnerlusleppe, mis on Euroopa Liidu raha kasutamise alusdokument. Õiglase ülemineku fondi on plaanis rakendama hakata − st toetusvoorud välja kuulutada − juba 2022. aasta esimeses pooles.

Enne seda seisab meil aga ees põhjalik kaasamis- ja teavitustöö, et kõik, kes võiksid õiglase ülemineku rahast toetust saada, oleksid sellest teadlikud.