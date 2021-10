Kohe kolmeseks saav Mariel Juuna ja viiene Emilia Mea lustivad Voka mänguväljakul. Kord kutsuvad tüdrukud vanemaid kiigele hoogu andma, kord karusselli keerutama, nagu lapsed ikka. Ainult et ema poole pöörduvad nad vene keeles ja isa poole eesti keeles.

Üksikuid venekeelseid sõnu lipsab ikka läbi, kommenteerib Arno. "Aga jälgin, et ta väga segakeelt ei räägiks."

Koolid võiksid mitmekeelsust (rohkem) väärtustada

Sel teisipäeval korraldas Arno Kaseniit keelepöörde konverentsi, mille teema oli mitmekeelne laps.

"Segaperesid on palju ja tuleb aina juurde," selgitab Arno Kaseniit kolmanda keelepöörde konverentsi teemavalikut.

Küsimusi, millele vastuseid otsida, tekib lapse igal arenguetapil. "Meile on näiteks küsimus selles, et kui tüdrukud lähevad eestikeelsesse kooli, siis kuidas saab selgeks vene kirjakeel? Kas seda on võimalik õppida paralleelselt või ikkagi järjekorras?" arutleb ta.

Praegu on pere otsustanud, et tütred õpivad esimesena lugema ja kirjutama eesti keeles.

Avatud kooli nagu Tallinnas, kus lapsed õpivad pool päeva eesti ja teise poole vene keeles, Ida-Virumaal praegu ei ole. Küll aga leidub mitmekeelseid lapsi kõikides Ida-Viru eesti õppekeelega koolides ja lasteaedades ning nendegi kogemusi sai konverentsil kuulata.

Arno Kaseniit arvab, et meie koolid võiksid mitmekeelsust väärtustada, sest need lapsed on justkui lisainfoallikas.

"Näiteks vene laps eesti õppekeelega koolis saab jagada selgitusi paljude asjade kohta, mida vene lapsed teavad paremini kui eestlased. Ja eesti keelt valdav laps saab vene kodukeelega lastele oma teadmisi jagada. Minu arvates on väga hea, kui lapsed üksteist õpetavad, sest nii õpivad nad ka ise kõige rohkem."