Narvas pussitati noort meest

Vägivaldsele isale kutsuti politsei

Politsei sai teate, et 27. oktoobril lõi 32aastane mees Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Salu tänava korteris oma alaealist poega. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Jõhvis läks üks mees teisele kallale

Kohtlajärvelased loovutasid kelmidele raha

Kohtla-Järvel elav 53aastane mees teatas politseile, et 5. oktoobril helistati talle võõralt telefoninumbrilt ja tutvustati end Swedbanki töötajana. Helistaja juhendamisel paigaldas mees enda arvutisse tarkvara. Hiljem avastas kannatanu, et tema pangakontolt on tehtud 9890 euro ulatuses ülekandeid.

Kohtla-Järvel elav 70aastane mees andis teada, et 26. oktoobril helistati talle võõralt telefoninumbrilt, tutvustati end Swedbanki töötajana ning teatati, et mehe nimele on vormistatud 10 000 euro suurune laen. Helistaja juhendamisel sisestas mees arvutisse PIN-kalkulaatori koodid. Hiljem avastas kannatanu, et tema nimel on võetud 10 000 eurot kiirlaenu.